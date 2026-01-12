Κούρσα από έξι υποψηφίους πραγματοποιείται για τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την αντικατάσταση του Λουίς ντε Γκίντος από την Ισπανία, η θητεία του οποίου λήγει στα τέλη του Μαΐου.

Οι δύο από αυτούς μάλιστα είναι παλιοί γνώριμοι της Ελλάδας. Ο νυν κεντρικός τραπεζίτης της Φινλανδίας Ολι Ρεν ήταν επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ όταν η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια και παρέμεινε στη θέση αυτή έως το 2014. Ηταν αυτός που το 2010 είχε ευχηθεί «καλό κουράγιο» στους Ελληνες, μήνυμα το οποίο όπως παραδέχθηκε ο ίδιος είχε παρερμηνευτεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό αν και ο ίδιος το έστειλε καλή τη πίστει.

Ο σημερινός υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας, Μάριο Σεντένο, ήταν πρόεδρος του Eurogroup μέχρι το 2020 όταν η χώρα μας έβγαινε από τα μνημόνια. Υπό την προεδρία του ολοκληρώθηκε το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας το 2018. Από πέρυσι είναι επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας του και θεωρείται ένα από τα «περιστέρια» της ΕΚΤ που υποστήριζε πάντα πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Οι άλλες τέσσερις υποψήφιοι είναι ο κεντρικός τραπεζίτης της Λετονίας Μάρτιν Καζάκς, ο ομόλογός του στην Εσθονία, Μαντίς Μιούλερ, ο υπουργός Οικονομικών της Λιθουανίας Ριμάντας Σάτζιους και ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, Μπόρις Βούισιτς.

Αρχή αλλαγών και η σημασία του αντιπροέδρου

Η διαδικασία για την εκλογή νέου αντιπροέδρου στην ΕΚΤ σηματοδοτεί ουσιαστικά την απαρχή διετούς περιόδου στην κεντρική τράπεζα κατά τη διάρκεια της οποίας θα αλλάξουν συνολικά τα τέσσερα από τα έξι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ανάμεσα στις θέσεις που θα αλλάξουν χέρια θα είναι και αυτή της ίδιας της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η θητεία της οποίας λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2027 χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.

Εκτός από τη θέση της Λαγκάρντ και του Ντε Γκίντος, λήγει – το 2027 – η θητεία και του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν από την Ιρλανδία και της Ισαμπέλ Σνάμπελ από τη Γερμανία. Ολα αυτά πυροδοτούν ουσιαστικά σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των πρωτευουσών της ευρωζώνης για την εξασφάλιση των πιο ισχυρών θέσεων νομισματικής πολιτικής του μπλοκ.

Ειδικά η εθνικότητα και η προσέγγιση στη νομισματική πολιτική («γεράκι» ή «περιστέρι») από τον επόμενο αντιπρόεδρο της ΕΚΤ θα έχουν σημαντικό ειδικό βάρος στη διαμόρφωση της διαδοχής της Λαγκάρντ, δεδομένης της περίπλοκης ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των 21 μελών της ευρωζώνης. Ειδικά των μεγαλύτερων όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Επίσης η κούρσα για την αντικατάσταση του Ντε Γκίντος συμπίπτει και με την αλλαγή ηγεσίας στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς η θητεία του προέδρου Τζερόμ Πάουελ λήγει τον ερχόμενο Μάιο με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να ανακοινώνει σύντομα διάδοχο.

Η διαδικασία

Τους έξι υποψηφίους για την αντιπροεδρία της ΕΚΤ ανακοίνωσε μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Η ψηφοφορία για τον νέο αντιπρόεδρο της ΕΚΤ έχει προγραμματιστεί να γίνει στο επόμενο Eurogroup, στις 19 Ιανουαρίου, Εκεί απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον των 16 από τις 21 χώρες της ευρωζώνης (το 72%) που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού του μπλοκ του ενιαίου νομίσματος.

Θα ζητηθεί επίσης γνωμοδότηση από το Ευρωκοινοβούλιο και την ίδια την ΕΚΤ, ενώ την τελική απόφαση θα λάβουν οι ηγέτες της ευρωζώνης στη σύνοδό τους τον Μάρτιο. Κανείς από τους θεσμούς αυτούς δεν έχει δικαίωμα άσκησης βέτο για τη θέση. Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου όλοι οι υποψήφιοι αναμένεται να κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των ευρωβουλευτών κεκλεισμένων των θυρών.