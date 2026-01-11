Στους ταξινομημένους φακέλους του Αρχείου Σημίτη μπορεί κανείς να βρει το πολιτικό αρχείο του πρώην πρωθυπουργού, όπου αποτυπώνονται η εξέλιξη της πολιτικής του σκέψης, οι ιδεολογικές αναφορές και η διαδρομή του προβληματισμού του για τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή θέματα καθ’ όλη την πολιτική του διαδρομή.

Τα τεκμήρια που περιλαμβάνονται είναι κυρίως πολιτικού ενδιαφέροντος, με αφετηρία τη δεκαετία του 60, οπότε ο Κωνσταντίνος Σημίτης άρχισε να δραστηριοποιείται, αλλά και κάποια τεκμήρια από τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια, μαζί με αναφορές στο οικογενειακό περιβάλλον.

Στην πολύωρη περιήγηση που μπορεί να κάνει κανείς μέσα στο αρχείο εντοπίζει έγγραφα παρακολούθησης από την ασφάλεια, εντολές σύλληψης, πλαστά διαβατήρια, χειρόγραφες σημειώσεις, υπομνήματα για τα Ιμια, πολιτικές ομιλίες, κρίσιμες αποφάσεις, φωτογραφίες από την επίσκεψη και το γεύμα του Μιτεράν στο Καστρί με τον Παπανδρέου, έγγραφα για την ανάμειξή του στην ΕΠΟΝ, περιοδικά και εφημερίδες, χειρόγραφες οδηγίες κατασκευής βόμβας, άρθρα, ημερολόγια, σκίτσα, συνεντεύξεις, αποκόμματα, έγγραφα απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, κείμενα άλλων, κρίσεις και εγκαίνια, ταξίδια και εμφανίσεις…

Μία ζωή γεμάτη και πλήρως εκτεθειμένη στον πολίτη μέσα από χειρόγραφα κείμενα και σημειώσεις, δημόσιες ομιλίες, άρθρα, φακέλους προετοιμασίας και υλικό για τα βιβλία του, αλληλογραφία, αντιστασιακά κείμενα και τεκμήρια της πολιτικής του διαδρομής, καθώς και φακέλους και εισηγήσεις συνεργατών του.

Πέρα από το πρόσωπο καθεαυτό, το Αρχείο Σημίτη συμβάλλει στην πληρέστερη γνώση της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας από τα προδικτατορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Απευθύνεται σε ερευνητές, μελετητές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, πολιτικούς, κοινωνιολόγους, ιστορικούς, φοιτητές, καθώς και σε απλούς ενδιαφερόμενους επισκέπτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη σύγχρονη πολιτική σκέψη. Μεγάλο μέρος του αρχείου είναι ψηφιοποιημένο και ελεύθερα προσβάσιμο στη διεύθυνση http://repository.costas-simitis.gr/.

Χωρισμένο σε έξι μεγάλες κατηγορίες

Στην αρχειακή γλώσσα, το αρχείο Σημίτη χαρακτηρίζεται ως ενεργό. Δηλαδή ακόμη συνεχίζονται η τεκμηρίωση, η ψηφιοποίηση, η ταξινόμηση και η ροή αρχειακού υλικού. Οι μεγάλες κατηγορίες που είναι χωρισμένο το αρχείο είναι οι εξής:

– Προδικτατορικά χρόνια (1941-1967)

– Δικτατορία (1967-1974)

– Μεταπολίτευση (1974-1981)

– Βουλευτικά και υπουργικά χρόνια (1981-1996)

– Πρωθυπουργία (1996-2004)

– Μετά την πρωθυπουργία (2004- )

Εκτός των άλλων, το Αρχείο είναι σήμερα κεντρικό σημείο αναφοράς του Ιδρύματος Σημίτη, του οποίου έναν από τους βασικούς στόχους αποτελεί η έρευνα και η μελέτη της νεότερης πολιτικής ιστορίας και πολιτικής σκέψης της χώρας μας.

Με τη διαδικασία της δωρεάς, το Αποθετήριο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη εμπλουτίστηκε με υλικό από τα χρόνια της πολιτικής ζωής και θητείας στενών συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Στον χώρο του Ιδρύματος φιλοξενούνται πλέον τα αρχεία των Νίκου Θέμελη, Γεώργιου Παπαδημητρίου, Σωκράτη Κοσμίδη, Δημήτρη Παπούλια και Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη.

Στο Αρχείο δεν περιλαμβάνονται έγγραφα του αρχείου πρωθυπουργού, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο 2846/2000 έχουν κατατεθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Είναι δεδομένο πως τα επόμενα χρόνια θα σκύψουν πάνω από το αρχείο πολλοί πολιτικοί επιστήμονες και θα το αναδείξει ο καθένας από τη δική του οπτική, δίνοντας νέες διαστάσεις σε αυτό, όπως έχει γίνει με το αρχείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, για παράδειγμα, στο δωδεκάτομο έργο του καθηγητή Ευάνθη Χαζηβασιλείου.

Η μεθοδική συλλογή του υλικού, που αφορά πέντε περίπου δεκαετίες, νοηματοδοτεί τη δυναμική του αρχειακού υλικού στην ανασύνθεση των γεγονότων και των απόψεων, όπως διαμορφώνονταν στη συγκεκριμένη κοινωνικο-οικονομική συνθήκη της εποχής. Παράλληλα νοηματοδοτεί τη σημασία των μεθόδων αξιοποίησης του αρχειακού υλικού ως υποδομής και εργαλείου έρευνας.

Μέσα από τη διαδικασία της συλλογής, τεκμηρίωσης και διάθεσης στο κοινό του αρχειακού υλικού, προκύπτει η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στον διεθνή επιστημονικό διάλογο. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής ερευνητικών μεθόδων που στηρίζονται σε πρωτογενείς πηγές. Το Αρχείο Κωνσταντίνου Σημίτη συμβαδίζει με τη φιλοσοφία της δημιουργίας, οργάνωσης και κυρίως της ελεύθερης πρόσβασης και διάθεσης στο κοινό σημαντικών πρωτογενών πηγών με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.