Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς βρίσκει τη μόδα να τινάζει τη σκόνη των αρχείων της και να κάνει την τελευταία πρόβα στις δημιουργίες της για να πραγματοποιήσει μεγάλες εμφανίσεις στις αίθουσες μουσείων ή και να συνεχίσει τις κινήσεις εντυπωσιασμού με σκοπό το ευρύτερο κοινό να τη δει από άλλη γωνία. Τα αφιερώματα σε ιστορικούς σχεδιαστές μόδας, σε νέους δημιουργούς εικόνας, σε εμβληματικές δεκαετίες, σε επιδραστικές συνεργασίες και στη διαδικασία του χειροποίητου είναι τόσο πολλά, που οι εκθέσεις μόδας γεμίζουν το ημερολόγιο του 2026. Οι περισσότερες από αυτές τις εκθέσεις εξετάζουν τη διασταύρωση μεταξύ μόδας και τέχνης, παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι δύο αυτές τέχνες αλληλεπιδρούν και αλληλεμπλουτίζονται.

Η βρετανική δεκαετία του 1990

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την έξοδο της Βρετανίας από την ύφεση, ξεκίνησε μια νέα εποχή αισιοδοξίας, ελευθερίας και εξέγερσης, που εκφράστηκε από μια νέα γενιά δημιουργικών ταλέντων, με έργα που κατήργησαν τις ιεραρχίες και ανανέωσαν τη βρετανική ποπ κουλτούρα. Η έκθεση για τα βρετανικά 90s παρουσιάζεται στην Tate Britain σε επιμέλεια του πρώην διευθυντή της British Vogue Εντουαρντ Ενινφουλ, συγκεντρώνοντας στιγμές δόξας των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής, ανάμεσα στους οποίους οι σχεδιαστές Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Hussein Chalayan και οι φωτογραφίες των Corinne Day και David Sims.

Οι έξι της Αμβέρσας

Το 2026 συμπληρώνονται 40 χρόνια από τότε που έξι σχεδιαστές, όλοι απόφοιτοι της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας, νοίκιασαν ένα φορτηγάκι μεταφέροντας τις συλλογές τους στο Λονδίνο για να τις παρουσιάσουν στη διοργάνωση British Designer Show, προάγγελο της Εβδομάδας Μόδας. Το ταξίδι της ομάδας που έγινε γνωστή ως Antwerp 6 εντυπωσίασε αγοραστές και κριτικούς και έστρεψε την προσοχή της βιομηχανίας προς μια πόλη που μέχρι τότε δεν ήταν γνωστή για την παραγωγή μόδας. Οι εικονοκλάστες βέλγοι σχεδιαστές Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries van Noten, Dirk Van Saene, Marina Yee παρουσιάζονται στη μεγάλη έκθεση «The Antwerp Six» στο Μουσείο Μόδας MoMu της Αμβέρσας.

Ραντεβού χειροτεχνίας στη Βενετία

Εναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από τις πασαρέλες, ο Dries van Noten (μέλος της ομαδας των 6 της Αμβέρσας) αποκαλύπτει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του τον ερχόμενο Απρίλιο στη Βενετία. Πρόκειται για το Ιδρυμα Dries van Noten, το οποίο θα στεγάζεται στο Palazzo Pisani Moretta, ένα ιστορικό αρχιτεκτόνημα του 17ου αιώνα. Η νέα πρωτοβουλία του βέλγου σχεδιαστή θα τιμά τη χειροτεχνία ως ζωτική γλώσσα της πολιτιστικής ταυτότητας, συγκεντρώνοντας καταξιωμένους δημιουργούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες από τους τομείς της τέχνης, του ντιζάιν, της μόδας, της αρχιτεκτονικής, της γαστρονομίας.

Φορέσιμα γλυπτά στην Αθήνα

Η σχεδιάστρια Ντενίζ Ελευθερίου επιχειρεί μια συνομιλία σχεδιασμού ενδύματος και τεχνικών πασμαντερί, δημιουργώντας μια σειρά από φορέσιμα γλυπτά, τα οποία παρουσιάζει στην έκθεση «Νημάτων Ενδυμα» (23/1-28/3) στον χώρο της Νηματουργίας Μέντη – Αντωνόπουλος (ΝΗΜΑ) του Μουσείου Μπενάκη, σε επιμέλεια Ναταλίας Μπούρα. Η σχεδιάστρια κατά την επίσκεψή της στο αρχείο του ΝΗΜΑ είδε τα κορδόνια, τις τρέσες και τις πασμαντερί όχι μόνο ως διακοσμητικά στοιχεία ενός ρούχου – όπως δηλαδή τα χρησιμοποίησαν η ελληνική παράδοση και η σύγχρονη μόδα. Η ίδια τα αντιμετωπίζει ως πρώτη ύλη, πειραματίζεται με τις τεχνικές βαφής συνθέτοντας νήματα με δικές της παλέτες για να δημιουργήσει άλλοτε επιφάνειες και άλλοτε όγκους που συνθέτουν σύγχρονα ενδύματα που η φόρμα τους πλησιάζει τη γλυπτική.

Σουρεαλισμός και η μόδα της Elsa Schiaparelli

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα εξωφρενική», είναι η φράση της δημιουργού Ελσα Σκιαπαρέλι που υπογραμμίζει την επερχόμενη έκθεση του μουσείου V&A στο Λονδίνο, αφιερωμένη στην πρωτοποριακή σχεδιάστρια της δεκαετίας του 1920. Η Σκιαπαρέλι, ίσως και εξαιτίας των συνεργατικών σχέσεων που ανέπτυξε με τους σουρεαλιστές καλλιτέχνες Σαλβαδόρ Νταλί, Μαν Ρέι, Ζαν Κοκτό, αντιμετώπισε τη μόδα με τόλμη. Η έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» θα παρουσιάσει την εξαιρετική ιστορία του οίκου χαρτογραφώντας την αφετηρία και το παρόν του. Το φόρεμα – αστακός, που η Ελσα Σκιαπαρέλι συνυπέγραψε με τον Σαλβαδόρ Νταλί, συναντά τις ζωόμορφες σύγχρονες δημιουργίες υψηλής ραπτικής του σημερινού διευθυντή του οίκου Ντάνιελ Ρόουζμπερι.

Queer Style

Αφιερωμένη στον ιδιόμορφο κόσμο του φωτογράφου Tim Walker είναι η έκθεση «Tim Walker’s Fairyland: Love and Legends’» που ανοίγει το φθινόπωρο στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Το «Fairyland» είναι μια εξερεύνηση της queer ταυτότητας, της κοινότητας και του έρωτα μέσα από τον φακό του Walker, ο οποίος έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1990 με το ιδιαίτερο στυλ φανταστικής φωτογραφίας, εμπνευσμένο από παραμύθια και περιπέτειες, με το οποίο κατέκλυσε τις σελίδες των περιοδικών μόδας.

Ποπ πορτρέτα με έμπνευση τον Αμαζόνιο

Ο νεαρός βραζιλιάνος φωτογράφος Rafael Pavarotti παρουσιάζει τη δύναμη του χρώματος, αντλώντας έμπνευση από την ανατροφή του στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου για να δημιουργήσει τις εντυπωσιακές του εικόνες, που έχουν κοσμήσει τις σελίδες των μεγαλύτερων περιοδικών μόδας και έχουν χρησιμοποιηθεί σε καμπάνιες μεγάλων οίκων. Η έκθεση «Color Power. Rafael Pavarotti» στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι συγκεντρώνει περισσότερες από 200 από τις συναρπαστικές του εικόνες. Ανάμεσά τους και τα πορτρέτα των πρωταγωνιστών της σύγχρονης ποπ κουλτούρας Ριάνα, Χάρι Στάιλς και Μπιονσέ.

Σώματα της μόδας ως έργα τέχνης

Η ετήσια ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute της Νέας Υόρκης θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στις νέες, εκτενείς αίθουσες του Met. Με τίτλο «Costume Art», θα εξερευνήσει τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους τα ρούχα επηρεάζουν το σώμα. Συνδυάζοντας αντικείμενα και έργα τέχνης από τις ευρύτερες συλλογές του Met με ενδύματα από το Costume Institute, η έκθεση θα εστιάσει σε αυτή τη διαισθητική συμβίωση, οργανωμένη σε μια σειρά «θεματικών σωματότυπων».

Η πανκ ενέργεια της Vivienne Westwood

Το βρετανικό Bowes Museum τιμά το όραμα και το ανατρεπτικό στυλ της Vivienne Westwood, εστιάζοντας σε μια περίοδο είκοσι ετών, από τα 80s έως τα πρώτα χρόνια του 2000, στην έκθεση «Vivienne Westwood: Rebel – Storyteller – Visionary». Το υλικό της έκθεσης δίνει έμφαση σε δημιουργίες της Westwood που τονίζουν την εξαιρετική πορεία της, ακολουθώντας την επαναστατική ενέργεια του πανκ από την πρώιμη συνεργασία της με τον Malcolm McLaren έως το προσωπικό της επίτευγμα: την επανεφεύρεση της ιστορικής ενδυμασίας και της υψηλής ραπτικής στις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Οι πτυχώσεις της Madame Grès

Η διάσημη γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας και ενδυματολόγος Madame Grès (Alyx Grès) θα είναι το θέμα της έκθεσης στο Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών του Βερολίνου «Many Shades of Grès». Με ιδιαίτερη έμφαση στα ρούχα από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980, η έκθεση προβάλλει το εκλεπτυσμένο σύμπαν μιας δημιουργού η οποία εμπνεύστηκε από τις πτυχώσεις των ενδυμάτων της αρχαιοελληνικής γλυπτικής για να δουλέψει τις δημιουργίες της, φτιαγμένες πάνω στην κούκλα ραπτικής. Η κατασκευή των ρούχων με την εξειδικευμένη τεχνική του ντραπέ (πτυχωτού υφάσματος) που εφάρμοσε έκανε τη Madame Grès μία από τις πιο επιτυχημένες και επιδραστικές δημιουργούς στην υψηλή ραπτική του 20ού αιώνα.

Η επιστροφή του Helmut Lang στη Βιέννη

Το MAK – Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από το έργο και το αποτύπωμα του αυστριακού ντιζάινερ Helmut Lang που διαμόρφωσε τη μίνιμαλ αισθητική των 90s. Στην έκθεση «Helmut Lang. Séance de Travail 1986-2005 / Excerpts from the MAK Helmut Lang Archive» προβάλλει έως τον Μάιο τα παρασκήνια της σχεδιαστικής σκέψης του, τη διεργασία γύρω από την ετοιμασία, καταγραφή, παρουσίαση, επικοινωνία των ανδρικών και γυναικείων συλλογών του, εστιάζοντας στην ανατρεπτική του προσέγγιση.

Στο Παρίσι του Alaïa και του Dior

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Azzedine Alaïa παρέμεινε σιωπηλός μάρτυρας της εντύπωσης που του είχαν προκαλέσει τα κοστούμια και τα παλτά, τα κοντά και μακριά φορέματα του Christian Dior, όταν τη δεκαετία του 1950 ως νεαρός μαθητευόμενος μοιραζόταν με τον Dior την προτίμηση για τονισμένη μέση, σμιλεμένους ώμους, καμπυλόσχημους γοφούς και τις φούστες με όγκο. Τους ένωνε επίσης η κοινή κληρονομιά των εκλεπτυσμένων υφασμάτων και χρωμάτων, όπως η κατάχρηση όλων των αποχρώσεων του μαύρου και του γκρι, που μετέτρεπαν τα φορέματα σε διαχρονικές δηλώσεις κομψότητας. Ο Alaïa ήταν επίσης ένας εμπνευσμένος συλλέκτης αποκτώντας περισσότερα από 500 σχέδια του Christian Dior, τα οποία σήμερα παρουσιάζονται σε διάλογο με δημιουργίες του ίδιου στην έκθεση «Azzedine Alaïa and Christian Dior. Two masters of haute couture» στο Fondation Alaïa στο Παρίσι.