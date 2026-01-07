Στο Παρίσι, οι ηγέτες της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων συγκεντρώθηκαν με ένα κρίσιμο ερώτημα στο τραπέζι: πώς θα διασφαλιστεί η Ουκρανία μετά τον πόλεμο και αν οι εγγυήσεις που υπόσχονται θα είναι αρκετά ισχυρές ώστε να αποτρέψουν μια νέα ρωσική επίθεση. Με δεσμευτικού χαρακτήρα ρήτρες και μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας, Ευρώπη, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται ενωμένες, την ώρα που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν εύθραυστες και η Μόσχα σκληραίνει τη στάση της. Η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μέγαρο των Ηλυσίων, δίπλα σε ευρωπαίους ηγέτες και απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζει ότι η μάχη για την επόμενη ημέρα του πολέμου έχει ήδη ξεκινήσει και δεν θα κριθεί μόνο στα πεδία των μαχών.

Οι 35 χώρες που συμμετείχαν στη χθεσινή σύνοδο επικύρωσαν τη «διακήρυξη του Παρισιού», η οποία περιγράφει λεπτομερώς «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για σταθερή και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, χαιρετίζοντας μια «λειτουργική σύγκλιση» μεταξύ των χωρών της Συμμαχίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της διακήρυξης, Βρετανία, Ουκρανία και Γαλλία υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για την ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Η προβλεπόμενη «πολυεθνική δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργεί ως δύναμη διασφάλισης, με στόχο την ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας και την υποστήριξη της επιστροφής της χώρας σε συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Θα συνδράμουμε με πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στο πεδίο. Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός», τόνισε μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Ουκρανίας και μπροστά της βρίσκεται ένα ασφαλές, προστατευμένο και ευημερούν μέλλον», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι εγγυήσεις διασφαλίζουν ότι η Ουκρανία δεν θα αναγκαστεί να παραδοθεί και ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης δεν θα παραβιάζεται στο μέλλον, τόνισε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει αμερικανική εγγύηση στήριξης. Ανέφερε επίσης ότι «οι μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός θα τεθούν υπό αμερικανική ηγεσία».

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη σύνοδο της Συμμαχίας, ο ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του βασίζεται στις εγγυήσεις ασφαλείας και ότι είναι πολύ σημαντικό οι εγγυήσεις των Ευρωπαίων να λειτουργούν ταυτόχρονα με εκείνες των Αμερικανών.

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις εγγυήσεις ασφαλείας, επεσήμανε στις δικές του δηλώσεις ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. «Η οικονομική ισχύς θα είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να μπλοκάρει αξιόπιστα τη Ρωσία στο μέλλον», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε επίσης τη σημασία της στενής συνεργασίας ευρωπαίων και αμερικανών συμμάχων, με την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ και προειδοποιώντας ότι τα δύσκολα είναι μπροστά.

Διαβεβαιώσεις ότι οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους για το Ουκρανικό έδωσε ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, επισημαίνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και εν πολλοίς έχουν ολοκληρωθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία περιλαμβάνουν δεσμευτικού χαρακτήρα ρήτρες για την υποστήριξη της χώρας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από τη Ρωσία, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης, αναφέρεται στο σχέδιο ανακοινωθέντος της Συμμαχίας των Προθύμων που είχε γίνει νωρίτερα γνωστό. «Οι δεσμεύσεις αυτές δύναται να περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικών μέσων, πληροφοριών και επιμελητειακής συνδρομής, διπλωματικών πρωτοβουλιών και την υιοθέτηση επιπλέον κυρώσεων», αναφέρεται στο σχέδιο το οποίο τέθηκε προς έγκριση κατά τις εργασίες της διάσκεψης.

Ευρωπαϊκές χώρες που είναι σύμμαχοι της Ουκρανίας και απεσταλμένοι των ΗΠΑ θέλησαν να καταδείξουν τη σύγκλιση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο και να αποσαφηνίσουν το περίγραμμα μιας «πολυεθνικής δύναμης» που θα συσταθεί σε περίπτωση που συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός με τη Μόσχα.

Στη σύνοδο μετείχαν 35 χώρες, που εκπροσωπήθηκαν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, καθώς και οι επικεφαλής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος του συνασπισμού αυτού που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο από τη Γαλλία και τη Βρετανία για να προσφέρει «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός. Ομως η υποστήριξή τους στο Κίεβο παραμένει κρίσιμης σημασίας, μεταξύ άλλων και για να πεισθούν άλλοι σύμμαχοι να δεσμευθούν.