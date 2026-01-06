Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους λίγο μετά τη λήξη της σημερινής συνάντησης κορυφής για το Ουκρανικό, στο Παρίσι, δήλωσε ότι «αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια σταθερή και διαρκή ειρήνη», στο βαθμό που 35 κράτη του δυτικού κόσμου, των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων, δήλωσαν διατεθειμένα να παράσχουν στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά, ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν μια δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης μετά την κατάπαυση του πυρός

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου, αποστολή του οποίου θα είναι ο συντονισμός των ενόπλων δυνάμεων των κρατών που έχουν δηλώσει διατεθειμένα να συνδράμουν την Ουκρανία, με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη τη συνέχιση «των προετοιμασιών για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος» η οποία θα παράσχει, όπως είπε «μια μορφή καθησυχασμού τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την κατάπαυση του πυρός και μακριά από τη γραμμή επαφής».

Ανέφερε επίσης ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός θα τεθούν υπό αμερικανική ηγεσία», ενώ σημείωσε και τον ιδιαίτερο ρόλο που θα διαδραματίσει η Τουρκία αναφορικά με την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Ειδικότερα:

Ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία συμφωνήθηκαν μεταξύ του Κιέβου και των συμμάχων του, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Τρίτης, μετά τη συνεδρίαση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι. Οι εγγυήσεις αυτές περιγράφονται στη Διακήρυξη του Παρισιού, η οποία, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

«Σήμερα σημειώσαμε σημαντική πρόοδο, όπως αποτυπώνεται στη Διακήρυξη, που παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για διαρκή ειρήνη», τόνισε ο Μακρόν. Όπως εξήγησε, η διακήρυξη αναγνωρίζει για πρώτη φορά τη λειτουργική σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών του συνασπισμού, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. «Μιλάμε για πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το κείμενο καθορίζει τα βασικά «συστατικά» αυτών των εγγυήσεων.

Η Διακήρυξη του Παρισιού και η πολυεθνική δύναμη

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης, η Μεγάλη Βρετανία, η Ουκρανία και η Γαλλία υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για την ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Η προβλεπόμενη «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργεί ως δύναμη διασφάλισης, με στόχο την ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας και τη στήριξη της επιστροφής της χώρας σε συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας.

Παράλληλα, η Διακήρυξη ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της απαραίτητης νομικής βάσης που θα επιτρέψει σε βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος. Οι αποστολές τους θα περιλαμβάνουν την προστασία του εναέριου και θαλάσσιου χώρου, καθώς και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Μετά την κατάπαυση του πυρός, προβλέπεται η δημιουργία στρατιωτικών «κόμβων» σε διάφορες περιοχές της χώρας για την ανάπτυξη δυνάμεων και την ασφαλή αποθήκευση οπλισμού και εξοπλισμού.

Οι αντιδράσεις Ζελένσκι και Στάρμερ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη Διακήρυξη του Παρισιού «πολύ συγκεκριμένη», τονίζοντας ότι το Κίεβο γνωρίζει ήδη ποιες χώρες θα συμμετάσχουν και ποια θα είναι η συμβολή της καθεμιάς. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την παρακολούθηση της ειρήνης.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας Ευρωπαίων και Αμερικανών συμμάχων, εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ». Προειδοποίησε, ωστόσο, πως «τα δυσκολότερα μέτρα είναι ακόμη μπροστά μας», αναφερόμενος και στη δημιουργία των στρατιωτικών κόμβων που περιλαμβάνει η δήλωση προθέσεων.

Η στάση της Ρωσίας και η διεθνής διάσταση

Ο Στάρμερ επανέλαβε την εκτίμηση ευρωπαϊκών κύκλων ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη». Όπως σημείωσε, «τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει το αντίθετο: νέες φρικτές επιθέσεις στην Ουκρανία, με θανάτους και τραυματισμούς αμάχων και διακοπή της ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια ανθρώπους στην καρδιά του χειμώνα».

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε στο Παρίσι περισσότερους από 25 διεθνείς ηγέτες, μεταξύ αυτών τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων, των συμμάχων της Ουκρανίας.