Τα πράγματα έχουν αναμφισβήτητα βελτιωθεί από προχθές που δημοσιεύτηκαν οι προηγούμενες Αγιογραφίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να δηλώσει ότι δεν είναι η στιγμή να σχολιάσει τη νομιμότητα των πρόσφατων απειλών του Τραμπ για τη Γροιλανδία, αρκούμενος να εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η φλόγα των Θεοφανίων θα φωτίζει και φέτος τον δρόμο της πατρίδας. Και επτά ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθάρισαν ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της (μα δεν είναι κρίμα μια χώρα 16 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα να ανήκει σε 57.000 μόνο ανθρώπους;) και ότι για ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία αποφασίζουν μόνο η Δανία και η Γροιλανδία (κι αν διαφωνήσουν μεταξύ τους γίνεται κλήρωση;)

Eντάξει, ας αφήσουμε τις κρυάδες κι ας διαβάσουμε τι λέει ένας άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους πώς έχουν τα πράγματα. Το πρόβλημα της Βενεζουέλας ήταν και είναι το καθεστώς, όχι ο Μαδούρο, τονίζει σε συνέντευξή του στη Repubblica ο αμερικανός καθηγητής Φράνσις Φουκουγιάμα, γνωστός από τη θεωρία του για το Τέλος της Ιστορίας. «Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να το χειραγωγήσει, απειλώντας το ακόμη και με τη χρήση βίας, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα ακόμη συμβόλαιο για την Chevron και άλλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, αλλά με τον τρόπο αυτό συνεργάζεται με εγκληματίες. Πρόκειται για καθαρό ιμπεριαλισμό καταστροφικών εποχών που είναι θαμμένες στο παρελθόν».

Ο 73χρονος Φουκουγιάμα διαπιστώνει το προφανές: ότι η Αμερική του Τραμπ δεν ενδιαφέρεται για τη δημοκρατία ή τη σταθερότητα, αλλά μόνο για το χρήμα, και εν προκειμένω για το πετρέλαιο. Ενώ η Ρωσία και η Κίνα προσπαθούν αν μη τι άλλο να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους επικαλούμενες ιστορικούς ή πολιτικούς λόγους, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν μια ξένη χώρα χωρίς καν μια επίφαση νομιμότητας, ανοίγοντας τον δρόμο σε όποιον μπορεί να κάνει το ίδιο.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η χειρότερη στρατηγική που μπορούν να ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι είναι ο κατευνασμός. «Πρέπει να έχουμε το θάρρος να διακηρύξουμε τις αρχές μας, να πούμε ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ είναι λάθος, ότι δεν τον υποστηρίζουμε και θα του αντιταχθούμε με κάθε δυνατό τρόπο», τονίζει ο αμερικανός καθηγητής. «Ολοι, και ιδιαίτερα εκείνοι που κατέχουν ηγετικά αξιώματα, θα πρέπει να φανούν πιο σκληροί και να μην επιδιώξουν να προσαρμοστούν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα είναι εκείνοι τα επόμενα θύματα».

Το δοκίμασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, με εκείνα τα εμετικά για τον «μπαμπάκα που πρέπει να μιλάει αυστηρά στα παιδιά που τσακώνονται». Το έκανε ο πρόεδρος της FIFA, απονέμοντας στον αμερικανό πρόεδρο το βραβείο ειρήνης. Το επανέλαβαν οι ευρωπαίοι ηγέτες, καταδικάζοντας τον Μαδούρο για να μην καταδικάσουν την αμερικανική επέμβαση. Ε, δεν πιάνει. Μια μέρα θα το καταλάβει κι ο Μητσοτάκης.