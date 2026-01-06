O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέες εκλογές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, σηματοδοτώντας μια πιο μακροπρόθεσμη αμερικανική εμπλοκή στη χώρα.

«Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τη χώρα. Δεν μπορεί να κάνει εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να μπορεί καν να ψηφίσει», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο εκλογών μέσα σε έναν μήνα. «Πρέπει να “νοσηλεύσουμε” τη χώρα για να ξανασταθεί στα πόδια της», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδοτήσουν προσπάθειες πετρελαϊκών εταιρειών για την ανασυγκρότηση των ενεργειακών υποδομών της Βενεζουέλας, έργο που εκτίμησε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 18 μήνες. «Μπορούμε να το κάνουμε και σε λιγότερο χρόνο, αλλά θα κοστίσει πολλά χρήματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες θα αποζημιωθούν «από εμάς ή μέσω εσόδων».

«Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα»

Ο Τραμπ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα. «Όχι, δεν είμαστε», ανέφερε. «Είμαστε σε πόλεμο με ανθρώπους που πουλάνε ναρκωτικά και με όσους αδειάζουν τις φυλακές τους στη χώρα μας».

Κατά τη συνέντευξή του διάρκειας περίπου 20 λεπτών, ο Τραμπ κατονόμασε ομάδα αξιωματούχων που θα επιβλέπουν την αμερικανική εμπλοκή στη Βενεζουέλα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. «Είναι μια ομάδα με διαφορετική τεχνογνωσία», είπε, προσθέτοντας ωστόσο πως «την τελική ευθύνη έχω εγώ».

Η σύλληψη Μαδούρο και η νέα πολιτική κατάσταση

Η συνέντευξη του Τραμπ πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την απαγγελία κατηγοριών κατά του Μαδούρο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για συνωμοσία σε ναρκο-τρομοκρατία και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Ο Βενεζουελάνος ηγέτης συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Καράκας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.

Κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο Μαδούρο δήλωσε αθώος και υποστήριξε ότι παραμένει ο νόμιμος ηγέτης της χώρας, παρότι η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε ως διάδοχός του. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ροντρίγκες συνεργάζεται με Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά διέψευσε οποιαδήποτε προηγούμενη επικοινωνία πριν από την απομάκρυνση του Μαδούρο.

Οι επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι υπήρξαν προτάσεις από αξιωματούχους της Βενεζουέλας για συμφωνία απομάκρυνσης του Μαδούρο, αλλά «αποφασίσαμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο», χωρίς τη βοήθεια του στενού του κύκλου.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προβούν σε νέα στρατιωτική επέμβαση αν η Ροντρίγκες σταματήσει να συνεργάζεται, αν και εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο δεν θα χρειαστεί.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση του απέναντι στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι η διάκριση αυτή επηρέασε την απόφασή του. «Δεν θα έπρεπε να το είχε κερδίσει», είπε, «όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση με την απόφασή μου».

Η στάση του Κογκρέσου

Παρά τις επικρίσεις και από τα δύο κόμματα για την απουσία νέας εξουσιοδότησης από το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν ήταν απαραίτητη. «Έχουμε σημαντική υποστήριξη στο Κογκρέσο και ήξεραν τι κάναμε από την αρχή», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε ποιοι νομοθέτες είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων, απάντησε: «Δεν θέλω να μπω σε αυτό, αλλά κάποιοι ήξεραν».

Τέλος, ο Τραμπ κατέληξε λέγοντας ότι η βάση του κινήματος MAGA στηρίζει πλήρως τις ενέργειές του. «Το MAGA λατρεύει ό,τι κάνω, κι εγώ λατρεύω ό,τι κάνω», σημείωσε χαρακτηριστικά.