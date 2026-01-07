Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τα σενάρια για την απόκτηση της Γροιλανδίας, προκαλώντας ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για τα πιθανά επεκτατικά του σχέδια και τις γεωπολιτικές τους συνέπειες.

Η επιμονή του προέδρου των ΗΠΑ δεν θεωρείται πλέον απλή ιδέα, αλλά, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους και αναλυτές, ένα πολυεπίπεδο σχέδιο με σαφή στάδια, που θυμίζει τη ρωσική στρατηγική επέκτασης.

Όπως αναφέρει το POLITICO, αξιωματούχοι της ΕΕ, στελέχη του ΝΑΤΟ, διπλωμάτες και ειδικοί στην άμυνα περιγράφουν τα πιθανά βήματα μέσω των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποκτήσουν έλεγχο στη στρατηγικής σημασίας και πλούσια σε φυσικούς πόρους αρκτική νήσο.

Εκστρατεία επιρροής και ενίσχυση της ανεξαρτησίας

Το πρώτο στάδιο αφορά την πολιτική και επικοινωνιακή προετοιμασία. Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να ενθαρρύνει το κίνημα ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας, γνωρίζοντας ότι μια ανεξάρτητη χώρα θα μπορούσε να συνάπτει απευθείας συμφωνίες με τις ΗΠΑ, χωρίς την έγκριση της Δανίας.

Σύμφωνα με δανικές υπηρεσίες ασφαλείας, έχουν εντοπιστεί εκστρατείες επιρροής, διαδικτυακές και τοπικές, που θυμίζουν ρωσικές πρακτικές παραπληροφόρησης. Ο στόχος είναι η καλλιέργεια μιας αίσθησης «αναπόφευκτης ανεξαρτησίας».

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι προβάλλουν τη ρητορική της «αυτοδιάθεσης», διαμηνύοντας ότι καμία χώρα δεν θα αντιπαρατεθεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

«Δελεαστική» συμφωνία

Εφόσον η Γροιλανδία κινηθεί προς την ανεξαρτησία, το επόμενο βήμα θα ήταν η οικονομική και στρατηγική της σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και η ιδέα ενσωμάτωσης ως αμερικανική πολιτεία απορρίπτεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων, εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας Συμφωνίας Ελεύθερης Σύνδεσης (Compact of Free Association). Μέσω αυτής, οι ΗΠΑ θα παρείχαν ασφάλεια, χρηματοδότηση και ελεύθερο εμπόριο, με αντάλλαγμα πλήρη στρατιωτική ελευθερία στο νησί.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια τέτοια διαπραγμάτευση θα ήταν άνιση, καθώς η Γροιλανδία θα ρίσκαρε να απεμπολήσει κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς μακροπρόθεσμες εγγυήσεις οφέλους.

Πίεση και συναλλαγή με την Ευρώπη

Η αντίδραση της Ευρώπης θεωρείται αναμενόμενη, ωστόσο η Ουάσινγκτον διαθέτει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί: την Ουκρανία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ένα πιθανό σενάριο θα ήταν μια «ανταλλαγή ασφαλείας», όπου οι ΗΠΑ θα προσέφεραν σαφέστερες εγγυήσεις προς το Κίεβο, με αντάλλαγμα την ανοχή ή σιωπηρή αποδοχή ενός ενισχυμένου αμερικανικού ρόλου στη Γροιλανδία.

Ένα τέτοιο παζάρι θα έφερνε την Ευρώπη μπροστά σε δύσκολο δίλημμα: αντίσταση με ρίσκο ρήξης με την Ουάσινγκτον ή αποδοχή μιας νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας στον Αρκτικό Κύκλο.

Το ακραίο σενάριο της στρατιωτικής επέμβασης

Αν αποτύχουν όλα τα προηγούμενα βήματα, οι αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Η Γροιλανδία διαθέτει περιορισμένες αμυντικές δυνατότητες, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη στρατιωτική παρουσία στο έδαφός της. Ειδικοί εκτιμούν ότι μια ταχεία επιχείρηση κατάληψης του Νουούκ θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε ελάχιστο χρόνο.

Ένα τέτοιο σενάριο θα στερούνταν νομικής βάσης, θα απαιτούσε έγκριση του Κογκρέσου για μακροχρόνια κατοχή και θα προκαλούσε σοβαρό πλήγμα στο ΝΑΤΟ και στη διεθνή αξιοπιστία των ΗΠΑ.