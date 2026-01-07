Περισσότερες από 145 χώρες συμφώνησαν να εξαιρέσουν τις αμερικανικές πολυεθνικές από την καταβολή περισσότερων εταιρικών φόρων στο εξωτερικό, αποδυναμώνοντας ιστορική συμφωνία που επετεύχθη το 2021 υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ.

Τότε οι χώρες είχαν συμφωνήσει να υιοθετήσουν ελάχιστο πραγματικό συντελεστή εταιρικού φόρου 15% για να εμποδίσουν τις πολυεθνικές να μεταφέρουν κέρδη τους σε χώρες με τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα φορολογίας. Ωστόσο, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ αθετούσαν αυτή τη συμφωνία απαιτώντας εξαιρέσεις για τις πολυεθνικές τους και απειλώντας να επιβάλουν εκδικητικούς φόρους σε επενδυτές χωρών που οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι κάνουν διακρίσεις εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει μάλιστα ρήτρα αναθεώρησης που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτρέψει σε άλλες χώρες να έχουν πρόσβαση στις ίδιες εξαιρέσεις με τις ΗΠΑ, εάν έως το 2027 έχει εφαρμοστεί ελάχιστος τέτοιος φόρος παγκοσμίως έως το 2027.

Η ιδέα ήταν να σταματήσουν οι πολυεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Apple και Nike, από το να χρησιμοποιούν λογιστικούς και νομικούς ελιγμούς για να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε παραδείσους με χαμηλή ή μηδενική φορολογία, σχολίαζε η «Guardian». Αυτοί οι παράδεισοι είναι συνήθως δικαιοδοσίες όπως οι Βερμούδες και τα Νησιά Κάιμαν, όπου οι εταιρείες στην πραγματικότητα δεν δραστηριοποιούνται παρά ελάχιστα ή και καθόλου.

Το ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ ξαναχτυπά

Ποδαρικό στο 2026 με 21 πλειστηριασμούς ακινήτων κάνει η ΑΑΔΕ, ανεβάζοντας ταχύτητα για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τους οφειλέτες του Δημοσίου για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Το πρώτο ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει στις 14 Ιανουαρίου. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακίνητα όλων των ειδών. Από κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια. Ξεχωρίζουν ακίνητα στη Μύκονο, με την τιμή πρώτης προσφοράς να ανέρχεται στα 3,8 εκατ., αλλά και σε Κηφισιά και Σύρο. Μήνα με τον μήνα η λίστα με τα ακίνητα οφειλετών της Εφορίας που θα βγαίνουν σε πλειστηριασμό θα μεγαλώνει.

Διαζύγιο για τα «μάτια» της Εφορίας

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τους έγγαμους φορολογουμένους που θέλουν να πάρουν φέτος για πρώτη φορά «φορολογικό διαζύγιο» και να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση καθώς και για όσους επιθυμούν να ανακαλέσουν μια τέτοια επιλογή. Αντίθετα οι φορολογούμενοι που κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπέβαλαν χωριστές δηλώσεις και δεν άλλαξαν γνώμη δεν απαιτείται να επισκεφθούν τη σχετική εφαρμογή, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης της επιλογής και εφόσον υπάρχει εκ νέου επιθυμία για υποβολή χωριστής δήλωσης θα πρέπει να δηλωθεί ξανά από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων. Η πλατφόρμα για τη γνωστοποίηση και ανάκληση της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει ανοιχτή έως την 28η Φεβρουαρίου 2026.

Συνέχεια στο πρόγραμμα επαναγοράς

Σε ποσοστό 62% έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Eurobank, με την τράπεζα να έχει δαπανήσει 178.600.726 ευρώ έως τις 2 Ιανουαρίου 2026.

Οπως έχει ανακοινώσει η Eurobank, το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών θα διαρκέσει έως τα τέλη Απριλίου 2026, ενώ θα δαπανηθούν έως και 287.940.000 ευρώ συνολικά. Μέχρι στιγμής, η τράπεζα έχει αποκτήσει 58.119.332 μετοχές στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ το ανώτατο όριο έχει τεθεί στα 367.673.632.

Νέες αγορές από τον Μυτιληναίο

Ακόμα 10.000 μετοχές της ΜETLEN ENERGY & METALS PLC απέκτησε την τελευταία ημέρα του 2025 ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μέσω της KILTEO LTD. Οι μετοχές αγοράστηκαν από τον επικεφαλής της εταιρείας έναντι 44,0999 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι των τόκων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε η ΜETLEN τον Ιούλιο του 2023. Το συνολικό μεικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη συγκεκριμένη περίοδο εκτοκισμού ανέρχεται στα 10,33 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,67 ευρώ ανά ομόλογο.

ΑΕ και με τη «βούλα»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετατροπής της Τράπεζας Ηπείρου από Συνεταιριστική (ΣΥΝΠΕ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ), με αποτέλεσμα να… εξαφανιστεί και ο τίτλος «συνεταιριστική» από το όνομά της. Η Τράπεζα Ηπείρου ΑΕ, λοιπόν, μπαίνει σε νέα εποχή που σηματοδοτείται άλλωστε και από την είσοδο του εφοπλιστή Πέτρου Νομικού ως μεγαλομετόχου της τράπεζας, μέσω της Capstone Capital.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα αποτελείται από τους Βασίλη Κολιό (πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος), Παύλο Χήτα (αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος), Γιάννη Τσαβαρίδη (αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος), Κωνσταντίνο Ζωνίδη (μη εκτελεστικό μέλος), Γιάννη Βουγιούκα (διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος), Βασίλη Τσουκανέλη (εκτελεστικό μέλος), Γιάννη Παπαδόπουλο (μη εκτελεστικό μέλος), Εμμανουήλ Χατζάκη (μη εκτελεστικό μέλος) και Βλάση Παπαχρήστο (μη εκτελεστικό

μέλος).