Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το πάγωμα ομοσπονδιακής βοήθειας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προοριζόταν για τη φροντίδα παιδιών και την υποστήριξη οικογενειών σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (HHS), η απόφαση ελήφθη λόγω ανησυχιών για απάτες και καταχρήσεις.

Η κίνηση αφορά την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Ιλινόι, τη Μινεσότα και τη Νέα Υόρκη — όλες πολιτείες με Δημοκρατικούς κυβερνήτες. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει στο παρελθόν απειλήσει με περικοπές της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς πολιτείες ή οργανισμούς, επικαλούμενη ζητήματα όπως φερόμενες απάτες ή πολιτικές για τη διαφορετικότητα και διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης στα πανεπιστήμια.

Όπως ανακοινώθηκε, το πάγωμα αφορά τρία βασικά προγράμματα: το Ταμείο Παιδικής Περίθαλψης και Ανάπτυξης ύψους 2,4 δισ. δολαρίων, την Προσωρινή Βοήθεια για Άπορες Οικογένειες ύψους 7,35 δισ. δολαρίων και την ομοσπονδιακή Επιχορήγηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (SSBG) ύψους 869 εκατ. δολαρίων. Το υπουργείο ανέφερε ότι η πρόσβαση στα κονδύλια θα περιοριστεί έως ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς αξιωματούχους. «Τα παιδιά μας δεν πρέπει να είναι πολιτικά πιόνια στη μάχη που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να δίνει με κυβερνήτες μπλε πολιτειών», δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ, χαρακτηρίζοντας το μέτρο «εκδικητικό» και «απάνθρωπο». Αντίστοιχα, ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτσκερ, το περιέγραψε ως «εσφαλμένο και απάνθρωπο».

Από το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, επισημάνθηκε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του έχουν εντοπιστεί και μπλοκαριστεί απάτες ύψους άνω των 125 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρώσει τις κατηγορίες της στη Μινεσότα, υποστηρίζοντας ότι μετανάστες διαπράττουν απάτες σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν επανειλημμένα επικρίνει τη σομαλική κοινότητα της Μινεσότα – τη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ – καθώς και τον κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουολς, υποψήφιο των Δημοκρατικών για την αντιπροεδρία το 2024, και τη βουλευτή Ιλάν Όμαρ. Υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τις έρευνες για απάτες ως πρόσχημα για να στοχοποιήσει μετανάστες και πολιτικούς αντιπάλους.