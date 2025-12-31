Κοίταξα στο VAR τις προβλέψεις που έκαναν πέρσι οι αστρολόγοι για τη χρονιά που φεύγει. Οφείλω να καταγγείλω μία εξ αυτών που προέβλεψε ότι εμείς οι Σκορπιοί δεν θα σηκωθούμε από το κρεβάτι, τυλιγμένοι σε σεντόνια υγρά από τους χυμούς του έρωτα. Αλλά, εντάξει, επειδή είμαστε και πολλοί, ενδέχεται να συνέβη σε όλους τους άλλους εκτός από μένα. Ας είναι.

Τι προέβλεπαν, λοιπόν, οι αστρολόγοι για το 2025; Σας έχω την ερευνητική δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Στην πραγματικότητα δεν προέβλεπαν τίποτα. Αν βγάλεις αυτά τα περίεργα με τις κινήσεις των πλανητών, τα ίδια θα έγραφα και εγώ. Ο κόσμος θα είναι σε μόνιμη κίνηση και αστάθεια, θα δρομολογηθούν κομβικές αλλαγές και πάει λέγοντας. Συνεπώς μη δίνετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτά που δημοσιεύονται τώρα. Ούτως ή άλλως θα τα ξεχάσετε μόλις τα διαβάσετε. Και σε ένα χρόνο από σήμερα θα διαπιστώσετε ότι επρόκειτο για φούσκες. Ελάτε, λοιπόν, να κάνουμε και εμείς προβλέψεις και προγνωστικά για τη νέα χρονιά, πορευόμενοι χέρι με χέρι προς τον μεγάλο «κουβά» του 2026. Και αν είμαστε εδώ και του χρόνου, βάζουμε τη σελίδα δίπλα στην πραγματικότητα και κάνουμε τη σύγκριση.

Εχουμε και λέμε. Θα γίνουν εθνικές εκλογές το 2026; Βάζω τις μάρκες μου στο φθινόπωρο και συγκεκριμένα στον Νοέμβριο. Διότι αν γίνουν το 2027 θα πρέπει, εκ των πραγμάτων, οι κάλπες να στηθούν κοντά στην επέτειο των Τεμπών. Και, εκτός των άλλων, καθώς από το καλοκαίρι 2027 αναλαμβάνουμε την προεδρία της ΕΕ, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, χωρίς σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Τι κυβέρνηση θα προκύψει; Εδώ θέλω να δω τους μύστες του στοιχηματισμού. Θα είναι ΝΔ με ΠΑΣΟΚ; Μήπως με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου; Μεταξύ μας, ό,τι και να παίξετε, έχετε πιθανότητες να επισκεφτείτε το ταμείο. Ομως ακόμα και αν δεν σκοπεύετε να ρίξετε ούτε ευρώ στο στοίχημα, η πολιτική χρονιά που ανοίγει αναμένεται τόσο συναρπαστική, που θα ασχοληθούν ακόμα και όσοι αδιαφορούν για αυτά τα θέματα. Αν είστε αστρολόγος και διαβάζετε αυτό, σημειώστε ότι για κάποιους Σκορπιούς η χρονιά θα έχει τα πιο εύκολα μεροκάματα της ζωής τους.

Συμμετοχή 18 ετών και άνω

Θα κάνει κόμμα η Καρυστιανού; Ναι. Και θα πλήξει ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής. Πώς θα τα πάει; Εξαιρετικά. Μέχρι και αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιος, άλλωστε, μπορεί να ανταγωνιστεί την υπόσχεσή της για αγώνα που θα στείλει στη φυλακή πολιτικούς και μάλιστα θα τους πάρει και τα σπίτια; Η Ζωή θα πρέπει να απαντήσει με κρεμάλες και ο Βελόπουλος με πυρές.

Θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς; Οχι.

Θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας; Φυσικά. Και τι ψάρια θα πιάσει; Θα παλέψει με το ΠΑΣΟΚ για την τρίτη θέση.

Θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ;

Οχι. Υπάρχει άλλωστε και μία επιχορήγηση.Θα υπάρξει κρίση ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ; Ναι. Και ίσως δούμε να ξεπροβάλλει μία έκπληξη ως προς τους διεκδικητές της.

Παίξτε υπεύθυνα

Θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία; Ναι. Και οι Ευρωπαίοι, ως μην έχοντας άλλη επιλογή, θα πληρώνουμε διατροφή στο Κίεβο. Και καλά θα κάνουμε. Θα υπάρξουν νέα σύνορα, αλλά χωρίς υπογραφή.

Τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ; Θα είναι πανωλεθρία για τον Τραμπ. Και θα τον οδηγήσει σε σκλήρυνση γραμμής και ακόμα πιο εξωφρενικές επιλογές με κύριο στόχο τη λειτουργία της αμερικανικής δημοκρατίας. Θα υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις που θα μας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα.

Θα γίνει επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα; Οχι γιατί ο Μαδούρο θα πάει σε συμφωνία με τον Τραμπ με τα πετρέλαια πάνω στο τραπέζι.

Τι θα συμβεί με την τεχνητή νοημοσύνη; Θα δούμε τις πρώτες κοινωνικές αντιδράσεις για την αντικατάσταση ανθρώπων από τις μηχανές. Ισως και τις πρώτες επιστημονικές ανακαλύψεις αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη.

Ποια χώρα θα κατακτήσει το Μουντιάλ; Η Πορτογαλία!

Ο star της χρονιάς

Ο Σαμ Αλτμαν της OpenAI. Σήμερα περίπου το 10% της ανθρωπότητας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ChatGPT. Είναι ο άνθρωπος που, περισσότερο από κάθε άλλον στον τομέα του, έφερε την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα μας. Αν θέλετε και ο άνθρωπος που έχει την απάντηση στις ερωτήσεις μας και κρατάει τη μόνη αλήθεια.