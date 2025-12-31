Εντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ο θάνατος της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία εκδηλώθηκε με διαξιφισμούς που αφορούν την κηδεία της, προγραμματισμένη για τις 7 Ιανουαρίου στο Σεν Τροπέ, τον τόπο της μόνιμης κατοικίας της. Οχι όμως στον κήπο του σπιτιού της όπως επιθυμούσε σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις της στο «Paris Match», αφού έπρεπε να είχε λάβει ήδη σχετικό αίτημα η νομαρχία. Ωστόσο ο λόγος που δίχασε τον πολιτικό κόσμο αφορά τον φόρο τιμής που πρέπει να αποδοθεί στη «γαλλική ύπαρξη, παγκόσμιας ακτινοβολίας» όπως την αποκάλεσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ερίκ Σιοτί, επικεφαλής της Ενωσης της Δεξιάς για τη Δημοκρατία (UDR), κάλεσε την περασμένη Δευτέρα τον γάλλο πρόεδρο να οργανώσει έναν πανεθνικό φόρο τιμής, αντίστοιχο με εκείνο που είχε πραγματοποιηθεί για τον Τζόνι Χαλιντέι το 2017. Οι αντιδράσεις της Αριστεράς ήταν συγκρατημένες στη δημόσια έκκλησή του προς τον Μακρόν, σε αντίθεση με τη Δεξιά και την Ακροδεξιά που εξέφρασαν τη στήριξη και ικανοποίησή τους.

Σε ανάρτησή του το κοινωνικό δίκτυο Χα, ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού, χαρακτήρισε την εκλιπούσα «Μαριάν της Γαλλίας», οπότε η χώρα έχει καθήκον να την τιμήσει στον απόλυτο βαθμό. Κοινοποίησε μάλιστα τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση του κόμματός του, η οποία μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε 8.500 υπογραφές. «Η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε, αλλά το είδωλο είναι πιο ζωντανό από ποτέ ανάμεσά μας. Την ώρα που η Αριστερά ξεχειλίζει στα κοινωνικά δίκτυα και στα μικρόφωνα των μέσων ενημέρωσης μίσος απέναντι σ’ εκείνη που ενσάρκωσε τόσο καλά τη Γαλλία, την αυθάδειά της, το θάρρος της, την κομψότητά της, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να έχει το θάρρος να οργανώσει έναν εθνικό φόρο τιμής για τη δική μας ΒΒ» αναφέρεται στην αίτηση της UDR.

Οι σοσιαλιστές

Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, απέρριψε την πρόταση και υπενθύμισε μια σκοτεινή πλευρά της ηθοποιού η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 91 ετών: «Είχε καταδικαστεί επανειλημμένα από τη Δικαιοσύνη για ρατσισμό. Οι εθνικές τιμές αποδίδονται για εξαιρετικές υπηρεσίες προς το έθνος. Η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε μια εμβληματική ηθοποιός της Νουβέλ Βαγκ. Λαμπερή, σημάδεψε τον γαλλικό κινηματογράφο, αλλά ταυτόχρονα γύρισε την πλάτη στις δημοκρατικές αξίες».

Στο ίδιο πλαίσιο συζήτησης ο σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρεν ερωτηθείς στο Europe 1 απάντησε: «Γιατί όχι; Αν το αποφάσιζε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να υπάρξει αντίθεση. Γνωρίζουμε τη διαδρομή της, γνωρίζουμε επίσης και τις καταδίκες της και φυσικά αποδοκιμάζουμε την πολιτικής της στράτευση». «Η Μπριζίτ Μπαρντό υπήρξε μια πολύ μεγάλη μορφή, ένα σύμβολο ελευθερίας, εξέγερσης και πάθους, που ενσάρκωσε επίσης τη χώρα μας στο εξωτερικό» δήλωσε επίσης ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Εθνοσυνέλευσης.

Στις επικριτικές αντιδράσεις ξεχωρίζει εκείνη της οικολόγου βουλευτού Σαντρίν Ρουσό η οποία ανέφερε στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky: «Να συγκινείσαι από τη μοίρα των δελφινιών και να είσαι αδιάφορος για τους θανάτους μεταναστών στη Μεσόγειο, τι επίπεδο κυνισμού είναι αυτό;».