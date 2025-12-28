Η Μπριζίτ Μπαρντό, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός και σύμβολο του παγκόσμιου κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό.

Όπως αναφέρει το Ίδρυμα: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της ιδρύτριας και προέδρου μας, κυρίας Μπριζίτ Μπαρντό, παγκοσμίως γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας, που εγκατέλειψε τη λαμπρή καριέρα της για να αφιερωθεί στην προστασία των ζώων και στο έργο του Ιδρύματος».

Η Μπριζίτ Αν-Μαρί Μπαρντό γεννήθηκε στο Παρίσι στις 28 Σεπτεμβρίου 1934 και έγινε διεθνώς γνωστή με την ταινία του 1956 «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα», που την καθιέρωσε ως πρόσωπο-σύμβολο μιας νέας εποχής στον κινηματογράφο.

Γνωστή στη Γαλλία ως «BB», υπήρξε εμβληματική φιγούρα της σεξουαλικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του ’50, πρωταγωνιστώντας σε σχεδόν 50 ταινίες. Παρά τη φήμη της, επιδίωκε να αναγνωριστεί ως σοβαρή ηθοποιός και όχι μόνο ως πρότυπο ομορφιάς.

Τη δεκαετία του 1970 αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο για να αφιερωθεί στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων. Η επιλογή αυτή της χάρισε ευρεία αναγνώριση, αν και αργότερα προκάλεσε αντιδράσεις για ορισμένες δηλώσεις της.

Αποχαιρετισμοί από πολιτικούς και οργανισμούς

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η χώρα θρηνεί μια «θρυλική μορφή του αιώνα». Η Μαρίν Λεπέν σημείωσε ότι η Μπαρντό θα λείψει πολύ, ενώ ο Ζορντάν Μπαρντελά τη χαρακτήρισε «γυναίκα με καρδιά, πεποίθηση και χαρακτήρα».

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό δεσμεύθηκε να «διατηρήσει ζωντανή την κληρονομιά της», συνεχίζοντας τις δράσεις του για την προστασία των ζώων. Η Ινγκριντ Νιούκιρκ της PETA απέτισε φόρο τιμής, ενώ η BAFTA την περιέγραψε ως «σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης στον κινηματογράφο».

Ο δήμος του Σεν Τροπέ, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, ανέφερε ότι έκανε την περιοχή να «λάμπει διεθνώς». Στη Γαλλική Ριβιέρα, μέσα ενημέρωσης τροποποίησαν το πρόγραμμά τους για να τιμήσουν τη μνήμη της.

Διαβάστε ακόμη:

Μπριζίτ Μπαρντό: Από τη μεγάλη οθόνη στην ακτιβιστική δράση

Η Μπαρντό ξεκίνησε την καριέρα της στα 18 της χρόνια με το «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ, που την καθιέρωσε παγκοσμίως. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως Η Αλήθεια, Η Περιφρόνηση του Ζαν-Λικ Γκοντάρ και Viva Maria! με τη Ζαν Μορό.

Το 1973, μετά από σχεδόν 50 ταινίες, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον κινηματογράφο σε ηλικία μόλις 39 ετών. Όπως είχε δηλώσει: «Έδωσα τη νιότη και την ομορφιά μου στους άνδρες, δίνω τη σοφία και την εμπειρία μου στα ζώα».

Το 1986 ίδρυσε το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, που δραστηριοποιείται στην προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων. Σύμφωνα με το Ίδρυμα, έχει διασώσει πάνω από 12.000 ζώα μέσω του προγράμματος Arche de BB και διαθέτει περισσότερους από 70.000 δωρητές παγκοσμίως.

Η ίδια ήταν χορτοφάγος και είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν το 2013 απείλησε να ζητήσει ρωσική υπηκοότητα, διαμαρτυρόμενη για τη θανάτωση δύο ελεφάντων σε γαλλικό ζωολογικό κήπο. Το 2001 είχε πετύχει συμφωνία με τον δήμαρχο του Βουκουρεστίου για τη διάσωση περίπου 100.000 αδέσποτων σκύλων.

Η παρακαταθήκη μιας ελεύθερης ψυχής

Σε μήνυμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε: «Οι ταινίες της, η φωνή της, η λάμψη της, τα αρχικά της, τα πάθη και η γενναιοδωρία της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε η Μαριάν – η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας. Η Γαλλία θρηνεί έναν θρύλο του αιώνα».

Η Μπριζίτ Μπαρντό αφήνει πίσω της μια σύνθετη αλλά αδιαμφισβήτητα εμβληματική κληρονομιά – εκείνη μιας γυναίκας που καθόρισε τον κινηματογράφο και αφιέρωσε τη ζωή της στην υπεράσπιση των ζώων.

Όταν η «μπεμπέ» του κινηματογράφου ερμήνευσε Σπανό

Ο Γιάννης Σπανός υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής μουσικής, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ερμηνευτές και αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Η επιρροή του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, καθώς τραγούδια του ερμήνευσε και η διάσημη Γαλλίδα σταρ, δίνοντας διεθνή διάσταση στο έργο του.

Οι μουσικές αναζητήσεις της Μπαρντό απέκτησαν νέο ενδιαφέρον όταν ήρθε σε επαφή με τη δημιουργία του Σπανού. Στη συνέχεια, ερμήνευσε τρία από τα τραγούδια του, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική γοητεία της μουσικής του.

Ο Σπανός είχε ιδιαίτερη αγάπη για τη γαλλική ποίηση, μελοποιώντας έργα των Σαρλ Κρο, Ρομπέρ Ντεσνό και Πιερ Σεγκέρ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το τραγούδι «Sidonie», το πρώτο που ηχογράφησε η Μπαρντό το 1962.

Η Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Sidonie» στην ταινία «Vie Privée» πλάι στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία, οδηγώντας τη Μπαρντό να ερμηνεύσει ακόμη τρία έργα του Σπανού και να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή αναγνώριση του Έλληνα δημιουργού.

Μπριζίτ Μπαρντό: Η επίσκεψη στην Ελλάδα και οι αξέχαστες στιγμές

Η Μπριζίτ Μπαρντό, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς σταρ που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα, επισκέφθηκε την Ελλάδα τον Αύγουστο του 1969, προκαλώντας φρενίτιδα θαυμασμού.

Στις 11 Αυγούστου 1969 έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της και δύο Γαλλίδες φίλες. Προορισμός τους ήταν ο «Αστέρας» Βουλιαγμένης, όπου πέρασαν ολιγοήμερες διακοπές.

Τα περιοδικά της εποχής αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στην άφιξή της και στην εντυπωσιακή εμφάνισή της με ροζ καρό μπικίνι και τεράστιο καπέλο, που προκάλεσε κυριολεκτικά «σεισμό» στην παραλία.

Λίγες ημέρες αργότερα αναχώρησε για σύντομη κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά με πολυτελές ιστιοφόρο, ενώ οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να την απαθανατίσουν ακόμη και από τα κατάρτια των καϊκιών.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες της εποχής, η Μπαρντό διασκεδάζει στη θρυλική Λαγουδέρα της Ύδρας, παρέα με φίλους και γνωστό έλληνα δημοσιογράφο.