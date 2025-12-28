Η Μπριζίτ Μπαρντό, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς σταρ που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα με την κινηματογραφική της παρουσία, την εμφάνιση και το απαράμιλλο σεξ απίλ, είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον Αύγουστο του 1969.

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της και δύο Γαλλίδες φίλες. Προορισμός τους ήταν ο «Αστέρας» Βουλιαγμένης, όπου πέρασαν ολιγοήμερες διακοπές.

Τα περιοδικά της εποχής αφιέρωσαν εκτενή ρεπορτάζ στην άφιξή της και στην εντυπωσιακή εμφάνισή της με ροζ καρό μπικίνι και τεράστιο καπέλο, που προκάλεσε κυριολεκτικά «σεισμό» στην παραλία. Λίγες ημέρες αργότερα αναχώρησε για σύντομη κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά με πολυτελές ιστιοφόρο, ενώ οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να την απαθανατίσουν, ακόμη και από τα κατάρτια των καϊκιών.

Σε μία από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν την εποχή εκείνη, η Μπαρντό διασκεδάζει στη θρυλική Λαγουδέρα της Ύδρας, παρέα με φίλους και γνωστό έλληνα δημοσιογράφο.

Άλλη μια φωτογραφία της προκάλεσε σχόλια. Κατά την διάρκεια της παραμονής της στον Αστέρα, η σταρ πήγε για βόλτα στην Πλάκα, όπου και περπάτησε ξυπόλητη.