Η Μπριζίτ Μπαρντό, που βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης, θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της οι οποίοι ανησυχούν για την υγεία της, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος Μπαρντό.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η 91χρονη Γαλλίδα πρώην ηθοποιός και νυν ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων νοσηλεύτηκε εκ νέου στην Τουλόν, στη νότια Γαλλία, τον περασμένο μήνα. Η Μπαρντό είχε νοσηλευτεί στην ίδια πόλη και τον Οκτώβριο, όταν είχε υποβληθεί σε επέμβαση ήσσονος σημασίας, όπως είχε τότε γνωστοποιήσει το γραφείο της.

«Ως απάντηση στη διασπορά ψευδών ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες η κ. Μπριζίτ Μπαρντό θα ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτή τη στιγμή αναρρώνει, ότι θα εκτιμούσε αν ο κόσμος σεβόταν την ιδιωτική της ζωή και καλεί όλους να ηρεμήσουν. Η κ. Μπαρντό επιθυμεί να καθησυχάσει όσους ανησυχούν πραγματικά για εκείνη. Τους στέλνει αυτό το μήνυμα: ‘Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας‘», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Μπαρντό έγινε διεθνώς γνωστή τη δεκαετία του ’50 και του ’60 μέσα από ταινίες όπως «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα». Παράλληλα, ασχολήθηκε και με τη μουσική, κυκλοφορώντας αρκετούς δίσκους.

Στη δεκαετία του ’70 αποσύρθηκε από την υποκριτική, εγκαταστάθηκε στο Σεν Τροπέ και αφιερώθηκε πλήρως στην προστασία των ζώων μέσω του ιδρύματος που φέρει το όνομά της.