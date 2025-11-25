Η διάσημη ηθοποιός του γαλλικού σινεμά Μπριζίτ Μπαρντό μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο καθώς δίνει μάχη με μια σοβαρή ασθένεια, μετά από πρόσφατο χειρουργείο.

Η Μπριζίτ Μπαρντό φέρεται να μεταφέρθηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στο Τουλόν, όπου εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Daily Mail.

Η εισαγωγή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μεταφορά της στην ίδια κλινική τον Οκτώβριο, όπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για «σοβαρή ασθένεια». Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας, είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ.

Παράλληλα, αναγκάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο να διαψεύσει φήμες περί θανάτου της, όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ψευδές δημοσίευμα.

Η ίδια έγραψε στο X: «Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από τη ζωή».