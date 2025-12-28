Η Μπριζίτ Μπαρντό, η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που έγινε διεθνές σύμβολο του σεξ, πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Μετά από μια καριέρα που την καθιέρωσε παγκοσμίως, η Μπαρντό αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο για να αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, ιδρύοντας το Ίδρυμα Brigitte Bardot το 1986 και συμμετέχοντας σε διεθνείς εκστρατείες προστασίας των ζώων.

Γεννημένη το 1934 στο Παρίσι, μεγάλωσε σε μια ευκατάστατη καθολική οικογένεια και σπούδασε μπαλέτο στο Conservatoire de Paris. Παράλληλα ξεκίνησε καριέρα ως μοντέλο και εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle σε ηλικία μόλις 15 ετών. Η δουλειά της στο μόντελινγκ την οδήγησε στον κινηματογράφο, όπου γνώρισε τον πρώτο της μεγάλο έρωτα, τον Ρότζερ Βαντίμ, τον οποίο παντρεύτηκε το 1952 σε ηλικία 18 ετών. Η συνεργασία τους στο σινεμά, κυρίως στην ταινία Και ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα (1956), καθιέρωσε τη Μπαρντό ως διεθνές είδωλο.

Στη συνέχεια, η Μπαρντό παντρεύτηκε άλλες τρεις φορές: τον Ζακ Σαριέ (1959–1962), με τον οποίο απέκτησε τον γιο της Νικόλα, τον Γκούντερ Σακς (1966–1969) και τον Μπερνάρ ντ’Ορμάλ (1992). Παράλληλα, είχε πολυάριθμες σχέσεις με προσωπικότητες του κινηματογράφου και της μουσικής, όπως ο Σερζ Γκενσμπούρ και ο Ζαν-Λουί Τριντιγκάν. Η ζωή της ήταν γεμάτη έντονους έρωτες και πάθη, που συχνά συζητιούνταν από τα μέσα ενημέρωσης.

Η Μπαρντό αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην προστασία των ζώων, συμμετέχοντας σε εκστρατείες κατά του κυνηγιού φώκιας, της θανάτωσης δελφινιών και της κακοποίησης κατοικίδιων ζώων. Μέσω του Ιδρύματός της και των επιστολών της σε ηγέτες από όλο τον κόσμο, προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει για την προστασία της άγριας ζωής και την ευζωία των ζώων. Η αγάπη της για τα ζώα και η αφοσίωσή της σε αυτήν την αποστολή χαρακτήρισαν τα τελευταία χρόνια της ζωής της, δείχνοντας μια διαφορετική, πιο προσωπική πλευρά της εμβληματικής ηθοποιού.