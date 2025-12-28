Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια την Μπριζίτ Μπαρντό, δηλώνοντας πως «θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα». Η δήλωσή του έγινε μέσω επίσημης ανακοίνωσης, με αφορμή τον θάνατο της εμβληματικής ηθοποιού.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στην πολυδιάστατη προσωπικότητα της Μπαρντό, σημειώνοντας: «Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική δόξα της, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε η Μαριάν, το σύμβολο της Γαλλίας που ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας». Όπως έγραψε στο X, επρόκειτο για «μια γαλλική ύπαρξη, μια παγκόσμια λαμπρότητα που μας άγγιξε».

Στο μήνυμά του, ο Μακρόν χαρακτήρισε τη Μπαρντό «ένα απόλυτο αστέρι του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου», υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε «μια μορφή γυναικείας φύσης στη φαντασία του έθνους, μια ελεύθερη και αφοσιωμένη φωνή». Κατέληξε λέγοντας πως ήταν εκείνη «μέσω της οποίας ο Θεός αναδημιούργησε τη γυναίκα».