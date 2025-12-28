«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου, που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή με την παρουσία και το ταλέντο της.

Η «Μπεμπέ» που άλλαξε τον γαλλικό κινηματογράφο

Η Μπαρντό, γνωστή ως «Μπεμπέ» της μεγάλης οθόνης, έγινε σύμβολο αισθησιασμού και ελευθερίας. Η σκηνή όπου χορεύει μάμπο στην ταινία «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» την καθιέρωσε ως διεθνές είδωλο. Ο σκηνοθέτης και τότε σύζυγός της, Ροζέ Βαντίμ, τη μετέτρεψε σε παγκόσμιο σύμβολο του σεξ.

Η επιτυχία της ταινίας ήταν τεράστια, παρά τις προσπάθειες λογοκρισίας. Οι κριτικοί την κατέκριναν, αλλά το κοινό την αποθέωσε, κάνοντας τη Μπαρντό το νέο πρόσωπο του γαλλικού κινηματογράφου.

Ξεκίνησε την καριέρα της στα 18 της, πρωταγωνιστώντας στο φιλμ του Βαντίμ, και στη συνέχεια έλαμψε σε έργα όπως «Η Αλήθεια», «Η Περιφρόνηση» του Ζαν-Λικ Γκοντάρ και «Viva Maria!» με τη Ζαν Μορό.

Από τον κινηματογράφο στον ακτιβισμό

Το 1973, έχοντας συμμετάσχει σε σχεδόν 50 ταινίες, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη μεγάλη οθόνη σε ηλικία μόλις 39 ετών. Όπως είχε δηλώσει: «Έδωσα τη νιότη και την ομορφιά μου στους άνδρες, δίνω τη σοφία και την εμπειρία μου στα ζώα».

Το 1986 ίδρυσε το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, αφιερωμένο στην προστασία των ζώων. Μέσω του προγράμματος «Arche de BB» έχει διασωθεί μεγάλος αριθμός ζώων, ενώ το Ίδρυμα αριθμεί δεκάδες χιλιάδες δωρητές παγκοσμίως.

Η ίδια υπήρξε ένθερμη υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων και χορτοφάγος. Το 2013 προκάλεσε αντιδράσεις όταν απείλησε να ζητήσει ρωσική υπηκοότητα, διαμαρτυρόμενη για τη θανάτωση δύο ελεφάντων σε γαλλικό ζωολογικό κήπο. Το 2001 είχε συμβάλει στη διάσωση περίπου 100.000 αδέσποτων σκύλων στο Βουκουρέστι.

Η παρακαταθήκη της ελευθερίας

Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε: «Οι ταινίες της, η φωνή της, η λάμψη της, τα πάθη και η γενναιοδωρία της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε η Μαριάν – η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας. Η Γαλλία θρηνεί έναν θρύλο του αιώνα».

Η Μπαρντό αφήνει πίσω της μια πολυσχιδή αλλά αδιαμφισβήτητα εμβληματική κληρονομιά – εκείνη μιας γυναίκας που σημάδεψε τον κινηματογράφο και αφιέρωσε τη ζωή της στην υπεράσπιση των ζώων.

Αποχαιρετισμοί από όλο τον κόσμο

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη Μπαρντό «θρυλική μορφή του αιώνα», ενώ η Μαρίν Λεπέν τόνισε ότι θα λείψει πολύ. Ο Ζορντάν Μπαρντελά την περιέγραψε ως «γυναίκα με καρδιά, πεποίθηση και χαρακτήρα».

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό δεσμεύθηκε να «διατηρήσει ζωντανή την κληρονομιά της», συνεχίζοντας τις δράσεις του για την προστασία των ζώων. Η Ινγκριντ Νιούκιρκ της PETA απέτισε φόρο τιμής, ενώ η BAFTA την αποκάλεσε «σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης στον κινηματογράφο».

Ο δήμος του Σεν Τροπέ, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ότι έκανε την περιοχή να «λάμπει διεθνώς». Στη Γαλλική Ριβιέρα, μέσα ενημέρωσης άλλαξαν το πρόγραμμά τους για να τιμήσουν τη μνήμη της.