Η Μπριζίτ Μπαρντό, το διαχρονικό είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, θα ταφεί σε κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα στο Σεν Τροπέ. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος Τύπου της δημοτικής αρχής, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία της τελετής.

Η θρυλική ηθοποιός, σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και του 1960, είχε αποσυρθεί μόνιμα στο θέρετρο της γαλλικής Ριβιέρας. Εκεί, όπως συνήθιζε να λέει, βρήκε γαλήνη ανάμεσα στα ζώα, στα οποία αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής και της δράσης της.

«Ήταν τόσο καλή, τόσο καλή, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Ναι, θα μας λείψει», δήλωσε στο Ρόιτερς ο κάτοικος του Σεν Τροπέ Φιλίπ Βολμιέ. Ο ίδιος ανέφερε ότι τη γνώριζε εδώ και τρεις δεκαετίες και τη συναντούσε συχνά να περπατά στην παραλία με τα σκυλιά της. «Μια φορά, έπεσε μέσα στο νερό με τον σκύλο της, χρειάστηκε να τη βγάλω έξω», πρόσθεσε. «Ήταν μια φίλη που βοήθησε τους ανθρώπους πολύ».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποχαιρέτησε τη Μπαρντό λέγοντας πως ενσάρκωνε «μια ζωή ελευθερίας». «Μια γαλλική ύπαρξη, μια οικουμενική ακτινοβολία. Μας συγκίνησε. Θρηνούμε για έναν θρύλο του αιώνα», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Τα τελευταία χρόνια, η Μπαρντό ζούσε μόνη στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ, φροντίζοντας γάτες, σκύλους και άλογα. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Paris Match το 2024 είχε εκφράσει την επιθυμία να ταφεί στον κήπο της κατοικίας της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές της περιφέρειας του Βαρ που επικαλείται το Ρόιτερς, δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα για ιδιωτικό ενταφιασμό, διαδικασία που θα ήταν απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί η ταφή στο χώρο της οικίας της.