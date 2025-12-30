«Πράσινο» φως έλαβαν χθες και επισήμως οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες, όπως άλλωστε είχαν προαναγγείλει «ΤΑ ΝΕΑ» (22/12/2025), σημειώνοντας παράλληλα πως η θεσμοθέτησή τους μετατίθεται για τις αρχές του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενσωμάτωσαν σχόλια και αναγκαίες διορθώσεις που προέκυψαν κατά τη διαβούλευση, με την Ελλάδα πλέον να βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση του πρότζεκτ «Θαλάσσια Πάρκα», το οποίο είχε ξεκινήσει ως εξαγγελία του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο των Ωκεανών που διοργανώθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2024.

Οπως όλα δείχνουν, και με βάση το τι έχει προηγηθεί σε επίπεδο αντιδράσεων από πλευράς Αγκυρας, που είχε επίσης εξαγγείλει Θαλάσσια Πάρκα σε περιοχές που έτεμναν το Αιγαίο στα δύο, Ελλάδα και Τουρκία θα καθίσουν στο τραπέζι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας τον Φεβρουάριο με ακόμα ένα «αγκάθι» στον εν εξελίξει δομημένο ελληνοτουρκικό διάλογο, το οποίο θα είναι φρέσκο και θα αφορά το εν λόγω ζήτημα. Μέσω και της συγκεκριμένης κίνησης πάντως η Αθήνα αποδεικνύει πως απορρίπτει στην πράξη τη «λογική της ακινησίας», συνεχίζοντας να σημειώνει πρόοδο επί του πεδίου όσον αφορά τις στοχεύσεις της και βαδίζοντας πάντα με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο καθώς τα Θαλάσσια Πάρκα – εν προκειμένω – αφορούν περιοχές προστασίας εντός των χωρικών της υδάτων.

Οσο για την κίνηση της Τουρκίας να επικυρώσει τη «Συμφωνία στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη Διατήρηση και την Αειφόρο Χρήση της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας», αρμόδιες πηγές επισημαίνουν πως μένει να φανεί τι εφαρμογή θα έχει.

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ιονίου και του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες εγκρίθηκαν χθες μετά και την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης των μελετών. Η θεσμοθέτηση των δύο θαλάσσιων πάρκων θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και την υποβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) των αντίστοιχων σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων. «Με την έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών κάνουμε ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της πατρίδας μας» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Προστασία άνω του 35% των χωρικών υδάτων

Σημειώνεται πως με τα δύο νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα επιτυγχάνεται η προστασία άνω του 35% των χωρικών υδάτων της χώρας μας, υπερβαίνοντας νωρίτερα την αρχική ευρωπαϊκή δέσμευση της χώρας μας για προστασία τουλάχιστον του 30% των χωρικών μας υδάτων έως το 2030. Μεταξύ άλλων, στις περιοχές των δύο νέων Πάρκων απαγορεύεται ρητά η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα. Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα είναι δίκτυα διασυνδεδεμένων προστατευόμενων περιοχών. Η δημιουργία τους προσφέρει σημαντικά πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα μεμονωμένες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, κυρίως λόγω της ολιστικής οικολογικής, διοικητικής και κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τρία νέα παραρτήματα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) σε Μήλο, Αμοργό και Κύθηρα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πάρκων.