Εχουμε ζήσει διάφορες γλαφυρές παρεξηγήσεις στο πολιτικό σκηνικό, αλλά ότι πρώτη φορά βλέπω υπουργείο να βγάζει ανακοίνωση για να διαχωρίσει τη θέση του από… εορταστικές ευχές. Η ευχετήρια κάρτα που έστειλε για τα Χριστούγεννα το κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου της Νίκαιας μέσω του γραφείου Τύπου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, φαίνεται ότι προκάλεσε ενόχληση στον Θάνο Πλεύρη. Οχι για την κίνηση, αλλά για την ίδια την κάρτα που απεικόνιζε ένα έργο του εικονογράφου και πρώην μοναχού Κέλι Λάτιμορ, ο οποίος συνδυάζει την αγιογραφία με σύγχρονα θέματα και έχει συνεργαστεί με εκκλησίες και μοναστικά τάγματα στις ΗΠΑ. Το έργο λέγεται «Πρόσφυγες: η Αγία Οικογένεια» και απεικονίζει μια οικογένεια Παλαιστινίων που γνώρισε ο εικονογράφος σε ένα προσφυγικό στρατόπεδο στη Δυτική Οχθη το 2008. Ο Πλεύρης τηλεφώνησε, όπως λένε οι πληροφορίες, στον επικεφαλής του κλιμακίου της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος αναγκάστηκε να ξαναστείλει μέσω του γραφείου Τύπου επανορθωτική διευκρίνιση ότι «η παρούσα ευχητήρια κάρτα εκφράζει τις προσωπικές μου απόψεις και σε καμία περίπτωση αυτές του Κλιμακίου, της Υπηρεσίας Ασύλου και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». Μην τυχόν και τους παρεξηγήσουμε, δηλαδή…

Τα έβαλαν με το διεθνές δίκαιο

Δύσκολα περίμενε κανείς ότι μέσα στις γιορτές θα προέκυπταν συζητήσεις αμφισβήτησης του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Το θέμα ξεκίνησε με δηλώσεις του Αδωνη Γεωργιάδη και του Πλεύρη για τα τοπικά τραγούδια στη Φλώρινα. Ομως προχώρησε σε αναλύσεις και θέσεις για τη διεθνή δικαιοδοσία στο Μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά. Ο Γεωργιάδης έγραψε, επί λέξει, ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (χωρίς να προσδιορίζει ποιο από όλα) και οι διεθνείς οργανισμοί είναι «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα» που «κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμία σημασία». Ενώ ο Πλεύρης υπερθεμάτισε υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η νομολογία τους έχει επηρεαστεί από «μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας» και «αντιδυτική, αντιευρωπαϊκή» προσέγγιση.

Μπερδεμένες γραμμές

Η κουβέντα όμως δεν έμεινε εκεί. Σε χθεσινές δηλώσεις του (Παραπολιτικά fm) ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι «το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφασίζει ό,τι του καπνίσει» (υποθέτω εννοεί το ΕΔΔΑ) αλλά και ότι «το Διεθνές Δικαστήριο, συνεπικουρούμενο από τη Διεθνή Αμνηστία που είναι όλοι αριστεροί, αποφασίζει να μην μπορούμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας». Επιχείρησε να διευκρινίσει, πως όταν αναφέρεται στη Χάγη δεν εννοεί το δικαστήριο όπου θα μπορούσε να προσφύγει η Ελλάδα για την Τουρκία. Παρ’ όλ’ αυτά, επέμεινε στην άποψη ότι οι «παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας», που είναι κατά το διεθνές δίκαιο παράνομες, δεν θα λυθούν από το διεθνές δίκαιο αλλά από τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Ολα αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε αν συμφωνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση με τις παραπάνω θέσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «στηρίζεται διαχρονικά στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων», ενώ «η προσφυγή στη διεθνή Δικαιοσύνη αποτελεί ισχυρή στρατηγική επιλογή».

Αντίθετοι με τη Σομαλιλάνδη

Θέση υπέρ της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας αναμενόταν να λάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που προκλήθηκε έπειτα από την κίνηση του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος. Η Αθήνα, μέσω δήλωσης της μονίμου αντιπροσώπου της στα Ηνωμένα Εθνη, θα εξέπεμπε μήνυμα πως οτιδήποτε μπορεί να φέρει αποσταθεροποίηση στο Κέρας της Αφρικής βρίσκει την ελληνική πλευρά αντίθετη.

Αποχαιρετισμός στη Σύλβα Ακρίτα

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν χθες τη Σύλβα Ακρίτα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, στην κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Τιμώντας την κοινωνική της δράση, η οικογένεια κι η κόρη της, Ελενα Ακρίτα, ζήτησαν, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά – θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης. Το «παρών» έδωσε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και παλιοί σύντροφοί της, όπως ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο Κώστας Λαλιώτης και ο Γιώργος Λιάνης. Η έντονη παρουσία του ΠΑΣΟΚ ήταν, άλλωστε, αυτονόητη στον αποχαιρετισμό μιας γυναίκας που ήταν «εμβληματική εκπρόσωπος μιας γενιάς πολιτικών που έκαναν πράξη την αλλαγή», όπως τόνισε στον επικήδειό του ο πρόεδρος του κόμματος.