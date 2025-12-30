Για «παράνομες πράξεις» από πλευράς των αγροτών έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη του σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, ενώ αναφέρθηκε και στη στάση της κυβέρνησης στο θέμα των μπλόκων, αλλά και στις καταγγελίες ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους.

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις, όπως είναι η κατάληψη του δρόμου, στον κίνδυνο που θέτουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με τις ενέργειές τους τους υπόλοιπους πολίτες, λόγω του γεγονότος ότι περιορίζεται ο αυτοκινητόδρομος», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Χρυσοχϊδης και συμπλήρωσε:

«Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις, που γίνονται μαζικά από ένα συγκεκριμένο κλάδο, μια κοινωνική ομάδα, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει τη νόμιμη βία για την απομάκρυνσή τους από τους δρόμους. Και έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους παραγωγούς, τους αγρότες, προκειμένου να βρεθούν λύσεις. Σε αυτό δεν υπήρξε ανταπόκριση. Υποθέτω, ελπίζω, ότι θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον η απάντηση».

Σε ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και την προοπτική, ο υπουργός απάντησε: «Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής του νόμου με μια σειρά διατάξεις, ή μπορεί να εκπονηθούν καινούριες διατάξεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα αποφασίσει η κυβέρνηση σε ένα επόμενο στάδιο».

Ειδικά για τις καταγγελίες ότι η Τροχαία κλείνει τους δρόμους ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «προτεραιότητα είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και τα μέτρα ασφαλείας τα αποφασίζουν αυτοί που είναι στον δρόμο: Οι τροχονόμοι, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ξέρουν να προστατεύουν τη ζωή των ανθρώπων. Και από εκεί και πέρα, δεν είμαστε όλοι τροχονόμοι, ούτε συγκοινωνιολόγοι. Να αφήσουμε την Τροχαία να κάνει τη δουλειά της».

«Ο καθένας πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Η Τροχαία έχει να κάνει μια δουλειά. Ο πολίτης που φεύγει από ένα σημείο για να πάει σε ένα άλλο σημείο πρέπει να πάει με ασφάλεια», υπογράμμισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι μέχρι τώρα σε τόσο στενούς δρόμους με χιλιάδες αυτοκίνητα πολλές φορές με εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα το 24ωρο και δεν έχουμε ένα ατύχημα, αυτό είναι επίτευγμα».

Σχετικά με το μεγάλο μποτιλιάρισμα στο Μαρτίνο και στο Κάστρο Βοιωτίας, κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων ο υπουργός έκανε λόγω για ακραίες ενέργειες και αντικοινωνική συμπεριφορά από πλευράς των αγροτών, οι οποίοι, όπως είπε, δεν άνοιξαν το δρόμο, ενώ από την πρώτη μέρα στα μπλόκα υπάρχουν αξιωματικοί οι οποίοι συνομιλούν με τους αγρότες και πολλές φορές βρίσκεται συνεννόηση και λύσεις.

«Απευθύνομαι στους εκπροσώπους των αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους ότι δεν μπορούν να κάνουν τόσο ακραίες ενέργειες όπως αυτή που έκαναν προχθές το βράδυ την Κυριακή στο Κάστρο», Είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συνέχισε: «Βεβαίως είναι ακραίο αυτό. Είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά… Δεν είναι άσκηση του πολύ σημαντικού δικαιώματος της απεργίας, της διαδήλωσης, της κινητοποίησης, του συνέρχεσθαι κ.λπ. Αυτό από ένα σημείο και μετά είναι αντικοινωνική συμπεριφορά και αυτό είναι καθαρό, πέρα από τις νόμιμες και νομικές συνέπειες».

Ειδικά για τους χειρισμούς της κυβέρνησης ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «δεν κατέβασε τα όπλα», αλλά αντιμετωπίζει το θέμα με νηφαλιότητα, με σοβαρότητα, με ευθύνη, έχει απαντήσει σε όλα τα αιτήματα των αγροτών και έχει δώσει λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα.

Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση σκέφτεται και λειτουργεί πολιτικά, με γνώμονα τη διαπραγμάτευση με μια κοινωνική ομάδα, η οποία έχει και μια επιρροή -οικονομικά και κοινωνικά- στην Περιφέρεια. «Άρα, λοιπόν, αξίζει τον κόπο με αυτήν τη κοινωνική ομάδα να συνεργαστούμε, να διαπραγματευτούμε για να βρούμε κάποια λύση».