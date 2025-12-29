Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της Σύλβας Ακρίτα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή αποχαιρετισμού, που πραγματοποιείται παρουσία πλήθους ανθρώπων από τον χώρο των τεχνών και της πολιτικής, η Έλενα Ακρίτα υποδέχεται τους παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, οι φίλοι και γνωστοί μπορούν, αντί στεφάνων, να προσφέρουν δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά – θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παρόντες είναι επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο σκηνοθέτης Σταμάτης Φασουλής.

Η Σύλβα Ακρίτα έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 97 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο της χώρας.

Η ζωή και το έργο της Σύλβας Ακρίτα

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια Μικρασιατών προσφύγων. Πατέρας της ήταν ο Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, γερουσιαστής με το κόμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και αργότερα υπουργός Πρόνοιας, γνωστός για το έργο του υπέρ της στέγασης των προσφύγων. Μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της γνώρισε τον Λουκή Ακρίτα, πολιτικό, δημοσιογράφο και συγγραφέα, την εποχή που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, ο Λουκής Ακρίτας υπήρξε πρωτεργάτης της ιστορικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1954 και απέκτησε μία κόρη, την Έλενα Ακρίτα, δημοσιογράφο, συγγραφέα και βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Η ανακοίνωση της Έλενας Ακρίτα

Την είδηση της κηδείας γνωστοποίησε η Έλενα Ακρίτα μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε: «Θα αποχαιρετήσουμε τη Σύλβα Ακρίτα τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνας, Αίθουσα Τελετών. Για όποιον επιθυμεί, δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος” το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.»

Στην ίδια ανάρτηση παρατίθεται και ο λογαριασμός για όσους θέλουν να συνεισφέρουν: IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς.