Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα της μητέρας της δημοσιογράφου και συγγραφέα Έλενας Ακρίτα.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τη Σύλβα Ακρίτα, μια σπουδαία Ελληνίδα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του τόπου μας.

Αγωνίστρια της Δημοκρατίας από τα χρόνια της δικτατορίας, δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές.

Υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το Κοινοβούλιο για πολλές θητείες με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ως Υπουργός συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ισότητας.

Έλενα, ειλικρινή συλλυπητήρια σε εσένα και στην οικογένεια σου.

Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.