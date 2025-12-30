Από τη γλώσσα του σώματος αρχικά, και στη συνέχεια την κανονική, μπορούσες να διακρίνεις εύκολα το σοβαρό του επιχειρήματος. Ο Πατρίκ Κομνηνός (CEO του Basketball Champions League) και ο Γιώργος Αϊβάζογλου (Managing Director NBA Europe & Middle East) έδειξαν – στη συνάντησή τους με τους δημοσιογράφους – ότι το concept του NBA Europe, δεν είναι πλέον σχέδια επί χάρτου, αλλά ένα ρεαλιστικό πλάνο που είναι έτοιμο να «πατήσει παρκέ» από το φθινόπωρο του 2027.

Δύο σπουδαία brand name, το ΝΒΑ και η FIBA, έχουν ήδη δώσει τα χέρια σε ένα κοινό πλάνο για ένα νέο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που δεν θα έχει – σε βάθος χρόνου τουλάχιστον – να ζηλέψει τίποτε από τα ήδη υπάρχοντα και κυρίως την κορυφαία σήμερα διοργάνωση, την Ευρωλίγκα. Είναι δεδομένο ότι η νέα διοργάνωση θα προσπαθήσει να πάρει στις τάξεις της μεγάλα ονόματα από την Ευρωλίγκα (αυτή τη στιγμή η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε ακούγονται περισσότερο λόγω του ότι δεν έχουν υπογράψει ακόμα νέο συμβόλαιο με την Eυρωλίγκα) όχι με τη μορφή αρπαγής, αλλά με επιχειρήματα, θέλοντας να πείσει ότι εδώ χτίζεται κάτι ξεχωριστό.

Δεδομένου ότι η Eυρωλίγκα είναι ένα ήδη δοκιμασμένο μοντέλο, το ΝΒΑ Europe (αυτό το όνομα χρησιμοποιείται περισσότερο, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει «κλειδώσει» 100% ως η νέα ονομασία της διοργάνωσης) θέλει να πετύχει χρησιμοποιώντας ως όπλα, πέραν του οικονομικού πλάνου (που πάντα είναι δελεαστικό σε μια τέτοια περίπτωση για τους συμμετέχοντες) την αξιοκρατία, την προστασία των εθνικών πρωταθλημάτων και την οικονομική ισορροπία (με Salary Cup όπως στο ΝΒΑ) ενώ φυσικά είναι πολύ πιθανό να πάμε σε σειρά ημιτελικών και τελικών ακριβώς όπως στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου (έτσι λογίζεται το ΝΒΑ) και όχι σε απλό φάιναλ φορ, όμως όλα αυτά θα συζητηθούν εκ νέου και με τις ομάδες που θα απαρτίσουν την πρώτη διοργάνωση.

Στο νέο μπασκετικό οικοσύστημα (όπως το τόνισαν πάνω από μια φορά οι δύο άνδρες), το BCL, θα λειτουργεί ως δεξαμενή ανάδειξης ομάδων και παικτών, με προορισμό προς την κορυφαία διοργάνωση. Στόχος είναι να ενισχυθεί η λεγόμενη μεσαία τάξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τόσο αγωνιστικά όσο και επενδυτικά ενώ ένα ακόμα ατού θα είναι οι 4 «ανοιχτές» θέσεις μέσω προκριματικών (3) και BCL (1) για τη διοργάνωση σε αντίθεση με 1-2 που έχει η Ευρωλίγκα (ο νικητής του Eurocup και πιθανόν ο φιναλίστ).