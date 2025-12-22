Σε κοινή ανακοίνωση, το NBA και η FIBA επιβεβαίωσαν ότι συνεργάζονται για την ίδρυση του NBA Europe, μίας νέας ευρωπαϊκής λίγκας, με την έρευνα για τις πιθανές ομάδες να ξεκινά επίσημα από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομάδες θα μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο νέο πρωτάθλημα είτε μέσω της συμμετοχής τους στο Basketball Champions League, είτε μέσα από ένα προκριματικό τουρνουά που θα διεξάγεται στο τέλος κάθε σεζόν.

Παράλληλα, οι διοργανωτές τονίζουν ότι το πρωτάθλημα θα συγχρονιστεί με τα προγράμματα των εθνικών πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων, ώστε οι παίκτες να μπορούν να εκπροσωπούν τόσο τον σύλλογο όσο και την εθνική τους ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.