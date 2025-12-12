Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ, Τζέισον Κόλινς, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα τετάρτου σταδίου, μια από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του εγκεφάλου, επισημαίνοντας ότι οι γιατροί τού δίνουν προσδόκιμο ζωής μόλις 11 έως 14 μήνες.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Αύγουστο. Αξονική τομογραφία έδειξε ότι ο όγκος βρίσκεται σε σημείο όπου η χειρουργική αφαίρεση θα εγκυμονούσε σοβαρό κίνδυνο μόνιμων νευρολογικών βλαβών, γεγονός που καθιστά τη θεραπευτική προσέγγιση περιορισμένη.

Ο 47χρονος πρώην NBAer δήλωσε ότι σκοπεύει να διερευνήσει καινοτόμες θεραπείες, τόσο για τον ίδιο όσο και για να συμβάλει στην πρόοδο της ιατρικής έρευνας.

«Επειδή ο όγκος μου είναι μη χειρουργήσιμος, η τυπική θεραπεία —ακτινοβολία και χημειοθεραπεία— προσφέρει μια μέση πρόγνωση 11 έως 14 μηνών. Αν αυτός είναι ο χρόνος που μου απομένει, θέλω να δοκιμάσω μια θεραπεία που ίσως μια μέρα αποτελέσει το νέο πρότυπο για όλους», τόνισε.

Ο Τζέισον Κόλινς, ο οποίος το 2013 είχε μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική του ταυτότητα λέγοντας ότι είναι ομοφυλόφιλος, επιλέχθηκε στο draft του 2001 ως Νο18 και αγωνίστηκε για 13 σεζόν στο ΝΒΑ. Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στους Νετς, όπου και ολοκλήρωσε την πορεία του το 2014.