Ο Ζελένσκι είχε ακούσει για την αδυναμία του Τραμπ στα δώρα. Πριν από εκείνη τη μοιραία συνάντηση λοιπόν του περασμένου Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο, είχε τυλίξει σε μια κομψή συσκευασία τη ζώνη πολεμικών τεχνών του φίλου του Ολεξάντρ Ούσικ, που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας. Είχε βάλει επίσης να του ετοιμάσουν ένα ντοσιέ με φωτογραφίες ουκρανών πρώην αιχμαλώτων πολέμου που είτε είχαν βασανιστεί άγρια από τους Ρώσους είτε είχαν μείνει σκιά του εαυτού τους από τη νηστεία. «Εχει κι ο Τραμπ οικογένεια, αγαπημένα πρόσωπα, παιδιά», έλεγε, «νιώθει κι εκείνος πράγματα».

Μετά τη χειραψία, ο ουκρανός πρόεδρος έδωσε στον οικοδεσπότη το ντοσιέ, ξέχασε εντελώς όμως τη ζώνη. Οι συνέπειες ήταν καταστροφικές. Οπως γράφει ο Σάιμον Σούστερ στο βιβλίο του «The showman», ο Τραμπ έγινε έξαλλος γιατί θεώρησε ότι ο συνομιλητής του επέρριπτε σ’ εκείνον την ευθύνη για όσα είχαν υποστεί εκείνοι οι στρατιώτες. Το πώς εκτυλίχθηκε εκείνη η συνάντηση το παρακολουθήσαμε όλοι αποσβολωμένοι στην τηλεόραση. Ο Ζελένσκι και η συνοδεία του αντιμετωπίστηκαν με σκαιό τρόπο και κάποια στιγμή τους πέταξαν έξω από τον Λευκό Οίκο. Οσο για τη ζώνη, ανακαλύφθηκε αργότερα από έναν άνδρα του προσωπικού και προστέθηκε στα τρόπαια του προέδρου.

Εκτοτε, οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν βελτιωθεί, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό τού ότι ο Ζελένσκι έμαθε το μάθημά του. Ξέρει πολύ καλά ότι ο Τραμπ δεν δίνει δεκάρα για το διεθνές δίκαιο. Ξέρει επίσης ότι τον γοητεύουν οι δικτάτορες. Ξέρει όμως ακόμα ότι τρελαίνεται για κολακείες, όπως και ότι βασικός γνώμονας των πράξεών του είναι το κέρδος. Στην προχθεσινή συνέντευξη Τύπου λοιπόν στο Μαρ-α-Λάγκο, δεν σταμάτησε να τον ευχαριστεί και να τον επαινεί για τις άοκνες προσπάθειές του. Οταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μετατραπεί το Ντονμπάς σε ειδική οικονομική ζώνη, αντέδρασε θετικά. Οταν άκουσε ότι ο Τραμπ σκέπτεται να μιλήσει στο ουκρανικό Κοινοβούλιο, είπε ότι θα ήταν τιμή του. Η μόνη στιγμή που δεν απέφυγε την γκριμάτσα ήταν όταν ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως «η Μόσχα θέλει να τα καταφέρει η Ουκρανία». Ε, έχει και το θέατρο τα όριά του.

Παραδόξως, το βασικό πρόβλημα του Πούτιν σήμερα είναι το ίδιο μ’ εκείνο που είχε στις αρχές του χρόνου ο αντίπαλός του: εκνευρίζει τον αυτοκράτορα. Θέλει να κατακτήσει εδάφη, κι άλλα εδάφη, ακόμη περισσότερα εδάφη, ενώ ο Τραμπ θέλει λεφτά, κι άλλα λεφτά, ακόμη περισσότερα λεφτά. «Αν δεν τα βρουν, θα συνεχίσουν να σκοτώνονται», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, μην μπορώντας να κρύψει την περιφρόνησή του για το ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν ανακαλύψει το νόημα της ζωής.

Στην πραγματικότητα, αυτός ο προκλητικός ισαποστακισμός ήταν κέρδος για τον Ζελένσκι. H χώρα αυτή δεν ήθελε ποτέ εύνοια, δικαιοσύνη θέλει.