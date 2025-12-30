Στην Αλεξανδρούπολη έφτασε το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG για λογαριασμό της Metlen. Αφορά φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο θα εξαχθεί για την κάλυψη αναγκών της βουλγαρικής αγοράς.

Με την εισαγωγή του συγκεκριμένου φορτίου αμερικανικής προέλευσης, που στοχεύει στην εξυπηρέτηση της βουλγαρικής αγοράς, η μακροχρόνια συνεργασία που έχει η Metlen με την Bulgargaz ισχυροποιείται καθώς επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συνεργασία της Metlen με τη βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgargaz αποτελεί μία από τις πλέον σταθερές και μακροχρόνιες διασυνοριακές ενεργειακές συνεργασίες στην περιοχή.

Ξεκίνησε το 2018, όταν πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά ροές φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία για λογαριασμό της Bulgargaz, ανοίγοντας έναν νέο ενεργειακό διάδρομο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκτοτε, η Metlen έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό προμηθευτή LNG, φυσικού αερίου και ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών για τη βουλγαρική αγορά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

Οπως δήλωσε ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director, International Energy Supply & Trading της Metlen, «η εταιρεία πετυχαίνει ένα σημαντικό ορόσημο με την άφιξη του πρώτου της φορτίου αμερικανικού LNG στο FSRU Αλεξανδρούπολης το οποίο προορίζεται για εξαγωγή στη Βουλγαρία. Είμαστε περήφανοι που κατέχουμε κορυφαία θέση στις εισαγωγές LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η εταιρεία Metlen αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιώτη καταναλωτή και έμπορο φυσικού αερίου στην περιοχή και έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς φυσικού αερίου και LNG στην Ελλάδα, ενώ διασφαλίζει κρίσιμες διαδρομές εφοδιασμού σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έως τις γειτονικές αγορές.

Διαθέτει ισχυρό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην αγορά φυσικού αερίου και LNG της περιοχής, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 35% της συνολικής ζήτησης σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ενώ καλύπτει σχεδόν το 50% των συνολικών εισαγωγών LNG της Ελλάδας μέσω του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυθούσας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως προμηθευτής LNG και φυσικού αερίου σε τρίτους, σε κρίσιμες αγορές της λεκάνης του Ατλαντικού, της Βορειοδυτικής Ευρώπης και της Μεσογείου, ενώ ενισχύει διαρκώς το upstream σκέλος της δραστηριότητάς της με νέες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας LNG.