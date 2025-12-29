Πρώτη ρωγμή στο μέχρι σήμερα αρραγές αγροτικό μέτωπο διακρίνουν το Μέγαρο Μαξίμου και τα συναρμόδια υπουργεία, προσδοκώντας να ανοίξει χαραμάδα εκτόνωσης της κρίσης μέσα από περαιτέρω διαφοροποιήσεις στις τάξεις των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Ως τέτοιες θέλει να εμφανίζει η κυβέρνηση τόσο τη βούληση 18 μπλόκων και συλλόγων από τον Εβρο έως τη Ρόδο για έναρξη «ουσιαστικού διαλόγου» όσο και την απόφαση αγροτών της Κορινθίας (παρότι παρέμειναν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα) να παραδώσουν φάκελο με αιτήματά τους στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Η συμπλήρωση ενός μήνα κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων και φθοράς της κυβέρνησης με δεδομένο ότι δοκιμάζονται πολιτικά, επιχειρησιακά και επικοινωνιακά τα αντανακλαστικά της απέναντι στην ευρεία κοινωνική στήριξη προς τους διαμαρτυρόμενους, φέρνει νέο προσκλητήριο διαλόγου αλλά και νέα δεδομένα. Για παράδειγμα, είναι ορατή η προσπάθεια της κυβέρνησης να διαχωρίσει τους «σκληρούς» των μπλόκων από εκείνους που δεν προκρίνουν κλιμάκωση αλλά τους διαύλους συνεννόησης με την Αθήνα και τελικά τη διά ζώσης συζήτηση με τον Πρωθυπουργό.

Ενδεικτική η αποστροφή του κυβερνητικού πορτ παρόλ Παύλου Μαρινάκη ότι «έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου». Κατά τον ίδιο, είναι «ενθαρρυντική εξέλιξη» η κίνηση των «18» και ενώ από τη δική τους πλευρά διαμηνύεται ότι δεν επιθυμούν διάσπαση του αγροτικού μετώπου, καταγράφηκαν δηκτικές αντιδράσεις συναδέλφων τους, πρωτίστως από τη Θεσσαλία – κάποιοι μίλησαν, συγκεκριμένα, για «καλικάντζαρους» του αγροτικού κινήματος.

Πολιτική αντιπαράθεση

Το στίγμα αναμένεται να δώσει εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης απόψε μέσα από τηλεοπτική συνέντευξή του (Action24) σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης του Μαρινάκη ότι «η διάθεση» για διάλογο είναι «κάτι παραπάνω από ειλικρινής», αλλά και την ώρα που γαλάζια στελέχη παραδέχονται ότι η παράταση της κρίσης λειτουργεί επιβαρυντικά για την κυβέρνηση, πυροδοτώντας και εσωκομματικές διαφωνίες.

Οσο για την πολιτική αντιπαράθεση, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση ότι ποντάρει στον κοινωνικό αυτοματισμό μεθοδεύοντας μέσα στα Χριστούγεννα την ταλαιπωρία των εκδρομέων με εκτροπές κυκλοφορίας από την Αστυνομία. «Εχει γκρεμιστεί η εμπιστοσύνη (…) Οταν θες να γίνει ένας διάλογος, διαμορφώνεις και ένα ασφαλές πλαίσιο διαλόγου», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου να πιέζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για διευκρινίσεις, με την αποστροφή «θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν αναφέρεται σε αναστολή όλων των ερευνών».

Δέσμευση περιουσιών

Εξάλλου δεν διαφοροποιείται η κυβερνητική κόκκινη γραμμή περί εξυγίανσης του συστήματος επιδοτήσεων και σαρωτικών ελέγχων χωρίς εξαιρέσεις, την ώρα που στη δίνη των αποκαλύψεων για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκεται και δεύτερος γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τη Βόρεια Ελλάδα. Υστερα από τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Κώστα Ανεστίδη για φερόμενες παρατυπίες στις δηλώσεις του την περίοδο 2019-2024, υπήρξε αντίστοιχη εισαγγελική διάταξη για τον γενικό γραμματέα του συνεταιρισμού Χαλάστρας Γιώργο Μπότα, ο οποίος αντιδρά κι εκείνος έντονα, καταγγέλλοντας ενορχηστρωμένη επίθεση εις βάρος του και αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Ενόψει της επόμενης πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων, πιθανόν στα Μάλγαρα το Σάββατο, οι αγρότες των μπλόκων επιμένουν ότι δεν προτίθενται να πάνε σε «προσχηματικό διάλογο» και ότι είναι μονόδρομος η σκλήρυνση της στάσης τους, εφόσον μέχρι την Πρωτοχρονιά δεν δουν χειροπιαστή εξέλιξη.