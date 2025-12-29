Στη χώρα της γκρίνιας, της μιζέριας, της αυτομαστίγωσης και της διχόνοιας που έχει γίνει οξυγόνο επιβίωσής της – και έξις δευτέρα φύσις – είναι σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστεί ό,τι καλό συμβαίνει. Κυρίως σε ένα πεδίο όπως είναι το ποδόσφαιρο που για πολλούς ημιμαθείς ψευδοφιλόσοφους της αναλυτικής πολιτικομπουρδολογίας είναι ταυτισμένο με τους λούμπεν, τους χούλιγκαν, την αμορφωσιά και το στοίχημα.

Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη μια κοσμογονία στο ποδόσφαιρό μας, εντός και εκτός των τειχών, με εξαίρεση δυστυχώς την εθνική μας ομάδα. Μια παραδοξότητα που κάποιοι τη θεωρούν απόλυτα φυσιολογική ελέω του ψευδοπροφήτη Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο ρώσος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Μαγκομέντ Οζντόεφ έδωσε συνέντευξη στην πατρίδα του και είπε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά δεν τολμούμε να το παραδεχτούμε γιατί θα χαλάσουμε το αφήγημα της καταστροφολογίας και των καπνιζόντων ερειπίων. Τόνισε μεταξύ άλλων πως οι κορυφαίοι σύλλογοι στην Ελλάδα μπορούν σήμερα να ανταγωνιστούν ομάδες από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και είναι αλήθεια. Οπως αλήθεια είναι πως το ποδόσφαιρό μας έχει κάνει βήματα μπροστά. Εχει γίνει ανταγωνιστικό και κανένα αποτέλεσμα δεν θεωρείται δεδομένο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Ο ευρωπαϊκός Τύπος φιλοξενεί συχνά πυκνά συνεντεύξεις ελλήνων ποδοσφαιριστών που διαπρέπουν, όπως του τρίτου καλύτερου σκόρερ για το 2025 Βαγγέλη Παυλίδη, του Χρήστου Τζόλη, του κορυφαίου τερματοφύλακα του ρουμανικού πρωταθλήματος για τη χρονιά που φεύγει Γιάννη Ανέστη, του καλύτερου κίπερ της Eredivisie Βασίλη Μπάρκα. Διαβάζουμε συνεχώς αφιερώματα για το μέλλον της Ελλάδας, τον Χρήστο Μουζακίτη, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον Μπάμπη Κωστούλα, τον Στέφανο Τζίμα. Μάθαμε τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη που πρωταγωνιστεί στη Σκωτία με τη Χαρτς, προχθές η «Sport» έγραφε για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ της Μπαρτσελόνα. Ο Ιωαννίδης ανεβάζει συνέχεια τις μετοχές του στην Πορτογαλία, ο Φάμπρεγας στάζει μέλι για τον Δουβίκα και ο πιτσιρικάς Ανέστης Μύθου είναι έτοιμος να δικαιολογήσει το όνομά του.

Οι ελληνικές ομάδες διαπρέπουν φέτος στην Ευρώπη ανεβάζοντας την Ελλάδα στην 9η θέση στον πίνακα των χωρών με τη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών, ενώ μπορούν και οι τέσσερις – Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – να φτάσουν μακριά. Το παρήγορο είναι πως δεν πρόκειται για παρένθεση. Πέρυσι η χώρα μας κατετάγη 9η στη σχετική κατάταξη, όπως και τη σεζόν 2023/24, όταν ο Ολυμπιακός έγραψε τις πρώτες σελίδες της νέας εποχής με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ και του Youth League.

Το ελπιδοφόρο μήνυμα είναι πως το ελληνικό ποδόσφαιρο δείχνει πως έχει ακόμα πολλές δυνατότητες και μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα οικονομικά του. Ας αναγνωρίσουμε λοιπόν την ικανότητα, την προσπάθεια, ας ενώσουμε τις δυνάμεις και ας ξεκινήσουμε μια ποδοσφαιρική σταυροφορία που δεν θα έχει υπάρξει όμοια στο παρελθόν.