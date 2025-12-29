Με μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να κλείσει ο τζίρος για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο. Τρόφιμα και είδη δώρων καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος από τα περίπου 4,5 δισ. ευρώ που αναμένεται να φτάσει φέτος ο τζίρος τον τελευταίο μήνα του 2025, αυξημένος κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τους εμπόρους και τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, τη μερίδα του λέοντος για μία ακόμα χρονιά «έκλεψαν» τα τρόφιμα και τα ποτά, που αναμένεται να φτάσουν τα 1,46 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη με τζίρο 670 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά δείχνουν σταθεροποίηση της καταναλωτικής δαπάνης για το 2025, με μια αναμενόμενη ετήσια αύξηση από 2,5% έως 5%, η οποία δημιουργείται κυρίως από τις πληθωριστικές πιέσεις που υπήρξαν όλο το έτος. Οι σημαντικές αυξήσεις στις δαπάνες για υπηρεσίες περιόρισαν τις αγορές σε άλλα είδη, μειώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς. Αν και ο κόσμος που επισκέφτηκε τα καταστήματα στις μεγάλες αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ήταν αρκετός, οι περισσότεροι περιορίστηκαν σε αγορές χαμηλής αξίας, είδη για το γιορτινό τραπέζι και δώρα για τα παιδιά. Μάλιστα, τον φετινό Δεκέμβριο οι έξι στους δέκα καταναλωτές στην Ελλάδα ξόδεψαν περίπου τα ίδια με πέρυσι, ενώ μόνο ένας στους δέκα ξόδεψε περισσότερα χρήματα για τις γιορτινές αγορές του.

Οι τελευταίες ημέρες που απομένουν μέχρι τη νέα χρονιά δεν αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα, καθώς φέτος και οι υψηλές τιμές στα τρόφιμα επηρέασαν σχεδόν το σύνολο των αγορών. Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία του εμπορικού κόσμου, σε δέκα κατηγορίες αγαθών φαίνεται πως, για μία ακόμα χρονιά, οι υψηλότερες δαπάνες, ποσοστό 34%, αφορούν την αγορά τροφίμων και ποτών, με περίπου 1,53 δισ. ευρώ. Αλλωστε, τα τρόφιμα και ποτά απορροφούν κάθε χρόνο πάνω από το ένα τρίτο της εορταστικής δαπάνης. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται, με ποσοστό 15%, οι αγορές σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη (670 εκατ. ευρώ) και στην τρίτη θέση, με 14% επί του συνολικού τζίρου, οι αγορές σε είδη ένδυσης (620 εκατ. ευρώ). Σημαντικό μερίδιο των αγορών καταλαμβάνουν επίσης τα παιχνίδια, με 270 εκατ. ευρώ, ένας κλάδος που πραγματοποιεί κάθε Δεκέμβριο άνω του 50% του ετήσιου τζίρου του.

Χθες τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, με πλήθος κόσμου να επισκέπτεται τα εμπορικά κέντρα για τις τελευταίες αγορές του έτους. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας, σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου και αύριο Τρίτη 30 Δεκεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00, ενώ την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά.

Καθώς οι γιορτές βαίνουν προς το τέλος τους και οι επιχειρηματίες αναμένουν να κάνουν ταμείο για το 2025, το ενδιαφέρον των καταναλωτών μετατοπίζεται στις χειμερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026.