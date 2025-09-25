Τα ξενοδοχεία της Αθήνας κατέγραψαν οριακά θετικά αποτελέσματα τον Αύγουστο, με τις επιδόσεις του οκταμήνου να παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού.

Ο Αύγουστος 2025 σημείωσε μέση πληρότητα 79,3%, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με πέρυσι.

Η μέση τιμή δωματίου (ADR) και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) κατέγραψαν μικρές αυξήσεις.

Στο οκτάμηνο, οι αντίστοιχοι δείκτες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι, με ελάχιστες θετικές μεταβολές.

Τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων εμφάνισαν χαμηλότερες πληρότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σε σύγκριση με ανταγωνιστικές πόλεις, η Αθήνα διατηρεί ανταγωνιστικές τιμές και καλύτερη πληρότητα από Κωνσταντινούπολη, Μαδρίτη και Ρώμη.

Η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την ξενοδοχειακή αγορά και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Η Ένωση Ξενοδόχων ζητά ενίσχυση των υποδομών και σαφές πλαίσιο λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύματα.

Πιο αναλυτικά

Οριακά θετική ήταν η εικόνα για τα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Αύγουστο, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού. Οι δείκτες μέσης πληρότητας, μέσης τιμής δωματίου (ADR) και εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) για το οκτάμηνο κατέγραψαν αυξήσεις της τάξης του 0,5%, 1,8% και 2,3% αντίστοιχα.

Οι επιδόσεις αυτές εκτιμώνται ως «στασιμότητα», γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρες ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της ζήτησης το 2026, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα δυναμικότητα σε κλίνες και την προσφερόμενη ποιότητα υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η μέση πληρότητα τον Αύγουστο 2025 διαμορφώθηκε στο 79,3%, σημειώνοντας οριακή αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση 1,1% έναντι του Αυγούστου 2023.

Η μέση τιμή δωματίου τον ίδιο μήνα έφτασε τα 187,30 ευρώ, αυξημένη κατά 3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το RevPar διαμορφώθηκε στα 148,47 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,8%.

Σε επίπεδο οκταμήνου, η μέση πληρότητα στα αθηναϊκά ξενοδοχεία ανήλθε στο 76,2%, αυξημένη κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο οκτάμηνο. Η μέση τιμή δωματίου έφτασε τα 177,64 ευρώ (αύξηση 1,8%), ενώ το RevPar διαμορφώθηκε στα 135,35 ευρώ, με άνοδο 2,3%.

Στα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων, οι δείκτες πληρότητας παρουσίασαν αρνητικό πρόσημο σχεδόν όλο το έτος, επιβεβαιώνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς.

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, η Αθήνα παρουσίασε καλύτερες επιδόσεις σε πληρότητα από την Κωνσταντινούπολη, τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, διατηρώντας παράλληλα προσιτές τιμές. Η αύξηση της μέσης τιμής δωματίου ήταν 1,8% για την Αθήνα, 2,2% για τη Ρώμη, 5,5% για τη Μαδρίτη και 1,7% για τη Βαρκελώνη, ενώ στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκε μείωση 2,4%.

Στο RevPar, η Αθήνα σημείωσε άνοδο 2,3%, η Μαδρίτη 6%, η Βαρκελώνη 0,9%, η Ρώμη 1,8%, ενώ η Κωνσταντινούπολη εμφάνισε μείωση κατά 4,2%.

Η Ένωση Ξενοδόχων τονίζει την ύπαρξη τάσεων «επικίνδυνης στασιμότητας» στις επιδόσεις της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με την ποσότητα ή την ποιότητα των ξενοδοχειακών κλινών.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη βραχυχρόνια μίσθωση, η οποία λειτουργεί χωρίς σαφείς κανόνες και επηρεάζει αρνητικά τόσο τις ξενοδοχειακές επιδόσεις όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η υποχρεωτική συμμόρφωση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας θεωρείται ένα πρώτο βήμα, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΞΑΑ, απαιτούνται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού και την προστασία του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών της πόλης, από τις μεταφορές έως τη διαχείριση των χώρων υψηλής επισκεψιμότητας και τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.

Η Ένωση Ξενοδόχων καταλήγει ότι η ενίσχυση των υποδομών και η θέσπιση σαφούς πλαισίου λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύματα αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Αθήνας ενόψει του 2026.