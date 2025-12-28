«Από μικρή ηλικία, ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι η Ελευθερία Πλευρίτου θα γινόταν μία από τις καλύτερες παίκτριες υδατοσφαίρισης στον κόσμο». Το συγκεκριμένο σχόλιο είχε γραφτεί σε αφιέρωμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας υγρού στίβου όταν πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών του Αϊντχόφεν, μέσα στις πέντε κορυφαίες πολίστριες, είχε επιλέξει και την αρχηγό (πλέον) της εθνικής μας ομάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις κορυφαίες πολίστριες του κόσμου.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι μετά και την Παγκόσμια Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Υγρού Στίβου, ανακοινώνοντας τις υποψηφιότητες για τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του 2025, στη λίστα της υδατοσφαίρισης είχε έντονο ελληνικό χρώμα ιδιαίτερα στις γυναίκες.

Οπου 3/5 επιλογές είναι ελληνίδες διεθνείς που κατέκτησαν τον περασμένο Απρίλιο στην Κίνα το World Cup και το καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι η αρχηγός της Γαλανόλευκης Ελευθερία Πλευρίτου, η πρώτη σκόρερ του τουρνουά στη Σιγκαπούρη Φωτεινή Τριχά και η κορυφαία τερματοφύλακας της ίδιας διοργάνωσης Ιωάννα Σταματοπούλου. Οι δυο που συμπληρώνουν την πεντάδα είναι οι Νόνα Πέρεθ (Ισπανία, πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη Σαν Αντρέου, χάλκινη με την Εθνική της στη Σιγκαπούρη) και η Ρίτα Κέστζελι (Ουγγαρία, MVP στη Σιγκαπούρη όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο).

Η Ελευθερία Πλευρίτου είναι το φαβορί για να αναδειχθεί και εδώ κορυφαία, όπως στα βραβεία του ΠΣΑΤ που κέρδισε τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας της χρονιάς, αν και προέρχεται από ομαδικό άθλημα. Η ψηφοφορία (μπορείτε να ψηφίσετε εδώ: https:// europeanaquatics. org/awards-2025/) ολοκληρώνεται την παραμονή Πρωτοχρονιάς και με την αυγή του 2026 θα μάθουμε εάν η εμβληματική αυτή παίκτρια θα κερδίσει μία ακόμα μεγάλη ατομική διάκριση στην ήδη πλούσια καριέρα της.

Και πως να μην είναι όταν ξεκίνησε τον «έρωτα με την πρώτη ματιά» όπως έχει χαρακτηρίσει το πόλο από την ηλικία των μόλις 8 χρονών στον Ηρακλή και πριν κλείσει τα 15 ήρθε η πρώτη μεγάλη διάκριση με την Εθνική Γυναικών, το χάλκινο μετάλλιο στο World League 2012 της FINA. Σε μια ονειρεμένη χρονιά (2012) όπου είχε αναδειχθεί και πρωταθλήτρια κόσμου με την Εθνική Νεανίδων σε μια διοργάνωση όπου είχε ψηφιστεί και μέλος της καλύτερης επτάδας.

Δέκα χρόνια μετά, με την Ελευθερία Πλευρίτου πλέον στην πιο ώριμη φάση της καριέρας της, ήρθε η σεζόν (2022) που το… τερμάτισε με τον Ολυμπιακό κατακτώντας την Ευρωλίγκα, το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ και φυσικά το νταμπλ, πρωτάθλημα και κύπελλο στην Ελλάδα, μια σεζόν – σταθμό στην ιστορία του ελληνικού πόλο και της ίδιας φυσικά.

Οταν πρώτη φορά οι γονείς της την πήγαν στο κολυμβητήριο για να δει τον μεγάλο αδελφό της Θανάση και τη μεγάλη αδελφή της Μαργαρίτα να κολυμπούν στη Θεσσαλονίκη και να παίζουν πόλο, έκανε… μούτρα. Γιατί οι γονείς της δεν είχαν πάρει μαγιό και για την ίδια, αλλά και τη μικρότερη αδελφή της Βάσω που ήθελαν να βουτήξουν με την πρώτη επαφή στο νερό. Εμελλε τελικά να φορέσουν σύντομα το μαγιό τους και αυτές και να μην το… ξαναβγάλουν σχεδόν. Ουσιαστικά μετά τη φημισμένη οικογένεια των Αφρουδάκηδων στο πόλο ήρθε και μια οικογένεια κοριτσιών να γράψει τη δική της ιστορία στο άθλημα, οι αδελφές Πλευρίτου (ο Θανάσης δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με το άθλημα).

Κοινό μυστικό της επιτυχίας τους οι φύλακες – άγγελοι των τριών κοριτσιών της Μαργαρίτας, της Ελευθερίας και της Βάσως, φυσικά οι γονείς τους, ο πατέρας Βασίλης Πλευρίτης και η μητέρα Δήμητρα που έδωσαν στα κορίτσια όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για να προχωρήσουν με ήθος, δύναμη, αξίες, ιδανικά και αγάπη για την Ελλάδα. Και το κυριότερο πήραν (πάντα με γνώμονα το καλύτερο για τα κορίτσια τους) τη δύσκολη απόφαση να μετακομίσουν από τη Θεσσαλονίκη στον Πειραιά και από τον Ηρακλή στον Ολυμπιακό το 2011. Η Ελευθερία Πλευρίτου ήταν 14 ετών.

Στα 13 χρόνια της στον Πειραιά θα κατακτούσε 3 Πρωταθλήματα Ευρώπης (2015, 2021, 2022), 1 Κύπελλο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (LEN Trophy) το 2014, 3 Σούπερ Καπ Ευρώπης (2015, 2021, 2022), 11 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2014 έως και 2024), 5 Κύπελλα Ελλάδας (2018, 2020, 2021, 2022, 2023) και 1 Σούπερ Καπ Ελλάδας (2020) πριν κάνει ένα ακόμα μεγάλο βήμα στην ουγγρική Φερεντσβάρος. Την οποία οδήγησε μέχρι το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας και η μοίρα την έφερε να παίξει στον Πειραιά απέναντι στις αδελφές της Μαργαρίτα και Βάσω και απέναντι στον Ολυμπιακό, στον αγώνα της 3ης θέσης.

Η Ελευθερία Πλευρίτου έχει καθιερωθεί ως μία εκ των κορυφαίων πολιστριών στον κόσμο και στη Σιγκαπούρη ήταν η αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που έφτασε μέχρι την κορυφή του κόσμου νικώντας στον τελικό την Ουγγαρία όπως και νωρίτερα στον τελικό του World Cup.

Εχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, καθώς πάντα υπάρχει και η επόμενη ημέρα, ενώ είναι η… κοκέτα της οικογένειας όπως την πειράζουν οι αδελφές της επειδή προσέχει ιδιαίτερα την εικόνα της ακόμα και πριν παίξει πόλο. Λατρεύει τον κινηματογράφο και το καλό φαγητό και όποτε έχει ελεύθερο χρόνο τον αξιοποιεί ανάλογα.

Τα όνειρά της δεν τελειώνουν ακόμα και ίσως το μεγαλύτερο ανεκπλήρωτο ως τώρα είναι και ένα ολυμπιακό μετάλλιο με την Εθνική Γυναικών του Χάρη Παυλίδη. Οι αγώνες του Λος Αντζελες απέχουν λίγο παραπάνω από δυόμισι χρόνια.