Είναι εξωφρενικό τα δυτικά ΜΜΕ να κρατούν στο σκοτάδι τους πολίτες των χωρών τους για τις βιαιότητες που προέρχονται από μια ορισμένη κατηγορία πολιτών. Αναφέρομαι βέβαια στις εγκληματικές πρωτοβουλίες ισλαμιστών που κρατούνται σχετικά μυστικές από την κοινή γνώμη για να μην υπάρξουν αρνητικές αντιδράσεις από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ετσι, μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκαλυφθεί η θρησκεία και η εθνική προέλευση του ατόμου που μαχαίρωσε δεκάδες επιβάτες στο τρένο από το Ντονκάστερ στο Λονδίνο, πριν από περίπου δύο μήνες.

Ετσι και στην πρόσφατη επίθεση με όπλα στην παραλία Bondi Beach του Σίδνεϊ (κατά τη διάρκεια εορτασμού Χάνουκα), οι Αρχές και η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια με αντισημιτικό κίνητρο, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες, δημόσιες αποδείξεις ότι οι δράστες είναι μουσουλμάνοι ή ανήκουν σε οργανωμένο ισλαμιστικό δίκτυο.

Τι έχει επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα: Στόχος του περιστατικού ήταν η εβραϊκή κοινότητα – το γεγονός συνέβη σε εκδήλωση Χάνουκα (εβραϊκή γιορτή) και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας χαρακτήρισε την επίθεση αντισημιτικό τρομοκρατικό χτύπημα. Οι Αρχές αντιμετωπίζουν την επίθεση ως τρομοκρατική ενέργεια με αντισημιτικό κίνητρο – προς το παρόν, αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα των Αρχών και των ηγετών της χώρας σχετικά με το κίνητρο. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για ισλαμιστική οργάνωση – μέχρι τώρα δεν υπάρχει δημόσια ανακοίνωση από την αστυνομία ή τις υπηρεσίες ασφαλείας ότι οι δράστες συνδέονται με ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις (όπως π.χ. ISIS, Αλ Κάιντα κ.λπ.). Αναφορές για «ισλαμιστές» που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο δεν προέρχονται από επίσημες πηγές αλλά από σχόλια χρηστών ή μη επαληθευμένες αναρτήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν υπό διερεύνηση το πλαίσιο και τα προσωπικά κίνητρα των δραστών, και οποιαδήποτε συμπεράσματα πέρα από το αντισημιτικό κίνητρο θα απαιτήσουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες. Είναι όμως πολύ αμφίβολο αν τέτοιες ανακοινώσεις τελικά θα υπάρξουν. Είναι κρατικό μυστικό (!) η θρησκεία των δραστών; Η ίδια στάση έχει τηρηθεί από τις Αρχές και στην περίπτωση των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ. Εθελοτυφλώντας έτσι η Δύση οδηγείται στην καταστροφή κρατώντας τον κόσμο της στο σκοτάδι για τις τύχες που ακολουθούν οι κοινωνίες τους;