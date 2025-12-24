Εχει ενδιαφέρον η σταδιακή παρουσίαση της «Ιθάκης», είτε γίνεται μπροστά σε μεγαλύτερες ηλικίες είτε σε μικρότερες, γιατί δεν ξεδιπλώνει μόνο την ιστορία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον τρόπο που βλέπει ο Αλέξης Τσίπρας την προ του 2015 εποχή. Στη συζήτηση με τους φοιτητές Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου, ο Τσίπρας ανέφερε εκ νέου τη λογική της κυβέρνησης Καραμανλή, η οποία «λειτουργούσε σαν να μην υπάρχει αύριο και διόγκωσε το έλλειμμα», αλλά και τη λογική της κυβέρνησης Παπανδρέου που «άρχισε να αυτοτραυματίζεται στο νερό για να την κατασπαράξουν οι καρχαρίες, λέγοντας ότι, διαφημίζοντας μάλλον πόσο πολύ είχε μεγαλώσει το έλλειμμα η προηγούμενη κυβέρνηση και πόσο άπληστη ήταν η πολιτική της».

«Δεν θυμάσαι καλά»

Οταν ένας φοιτητής είπε, μάλιστα, στον πρώην πρωθυπουργό πως οι αναμνήσεις που έχει από το 2015, στα δέκα του χρόνια, ήταν πως οι γονείς του στέκονταν στις τράπεζες για 60 ευρώ, «προφανώς δεν θυμάσαι καλά, αν και μπορεί να τα έζησες ως παιδί, και όλα όσα είχαν συμβεί πριν από το 2015», του απάντησε ο Τσίπρας. Και αναφέρθηκε σε κλειστά μαγαζιά με κατεβασμένα στόρια, σε κλείσιμο μεγάλων ξενοδοχείων, στις ουρές των ταμείων ανεργίας και στους απελπισμένους ανθρώπους – «κάποιοι αυτοκτόνησαν κιόλας στο Σύνταγμα», είπε. Αν θυμίζει κάτι αυτή η ρητορική, ναι, είναι την πρώτη εποχή της κρίσης. Και ναι, είναι ένας από τους λόγους που το παρελθόν του πρώην πρωθυπουργού δεν του επιτρέπει να απευθυνθεί σε ένα πιο συστημικό, κεντροαριστερό κοινό.

Αλλαγή πλεύσης

Κακό χωριό τα λίγα σπίτια, είναι η αλήθεια, και η αποχώρηση της Κυριακής Μάλαμα έκανε τα σπίτια του Κινήματος Δημοκρατίας λιγότερα – δεν ήταν λίγοι οι υποστηρικτές Κασσελάκη που, γι’ αυτόν τον λόγο, επιτέθηκαν διαδικτυακά στη βουλευτή Χαλκιδικής. Την οποία, όμως, υπερασπίστηκε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης: «Ο καθένας μπορεί να κρίνει την απόφασή της, δεν μπορεί όμως να υβρίζει το πρόσωπο και την αξιοπρέπειά της. Λυπάμαι βαθύτατα και ζητώ από την ηγεσία του Κινήματος να καταδικάσει τη συμπεριφορά αυτή και να κινήσει τις δέουσες ενέργειες», ανέφερε σε ανάρτηση που απευθυνόταν προσωπικά στον Κασσελάκη. Και γι’ αυτόν, όμως, ειδικά όσοι έχουν παρακολουθήσει τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, βάζουν στοίχημα πως πλέει γι’ αλλού.

Στου Οδυσσέα

Με ένα κρασί και ευχές για τα Χριστούγεννα κέρασε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου τους συντάκτες που την κάλυπταν τα πέντε χρόνια που βρισκόταν στο Προεδρικό Μέγαρο, ανoίγοντας το γραφείο της οδού Σίνα. Οι συζητήσεις ήταν, βέβαια, πολιτικές (η Σακελλαροπούλου, για παράδειγμα, ήταν μία εξ αυτών που έλαβαν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα από τον συγγραφέα του), με την τέως ΠτΔ να εκτιμά πως οι επόμενες εθνικές κάλπες μπορεί να είναι οι πιο ενδιαφέρουσες της Μεταπολίτευσης. Την παράσταση, όμως, έκλεψε ο γάτος Οδυσσέας, που ήταν πανταχού παρών και, μετά τα χρόνια που πέρασε στην Ηρώδου Αττικού, διαμένει πλέον στο γραφείο της Σακελλαροπούλου.

Απορία

Γίνεται να «μην υπάρχουν ταμπέλες» σε μια νέα πολιτική κίνηση;