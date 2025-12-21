Έντονη αναταραχή επικρατεί στη βάση του Κινήματος Δημοκρατίας, καθώς αυξάνονται οι φωνές προβληματισμού για τη στρατηγική και τις δημόσιες τοποθετήσεις της ηγεσίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη, η βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα, ανακοινώνοντας την ανεξαρτητοποίησή της.

Όπως επισημαίνει η ίδια, πολλά μέλη, προερχόμενα από τον προοδευτικό και Αριστερό χώρο, εκφράζουν ανησυχία για την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και τη στάση του απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα ταυτότητας. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η διφορούμενη ανακοίνωση του προέδρου του κόμματος περί πιθανής συμμετοχής στην κυβέρνηση, καθώς και οι δηλώσεις του για το μέλλον του κόμματος, έχουν προκαλέσει αποσυσπείρωση στη βάση. Η κριτική εστιάζει, στο ότι παραβιάζονται οι ιδρυτικές αρχές και αγνοούνται τα συλλογικά όργανα, ενώ διατυπώνονται θέσεις που δεν έχουν εγκριθεί από τα μέλη.

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε η εξαγγελία συνεδρίου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των στελεχών, σε μια περίοδο που έχει «παγώσει» η επεξεργασία των προγραμματικών θέσεων. Παράλληλα, στελέχη καταγγέλλουν, ότι λαμβάνονται πρωτοβουλίες για συνεργασίες με κόμματα εκτός του Αριστερού χώρου, χωρίς διαβούλευση με τους βουλευτές ή τα όργανα του κόμματος. Αντιδράσεις προκάλεσαν επίσης δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη υπέρ των εξορύξεων και η μη καταδίκη των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που θεωρούνται απομακρυσμένες από τις παραδοσιακές θέσεις της Αριστεράς. Όπως σημειώνουν στελέχη, η ηγεσία δηλώνει υπέρ της δημόσιας διαφάνειας, ενώ η εσωκομματική λειτουργία χαρακτηρίζεται από ασάφεια.

Αποχώρηση με αιχμές για «προσωπική στρατηγική»

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκ των ιδρυτικών μελών του Κινήματος, Κυριακή Μάλαμα, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (21/12) την αποχώρησή της από το κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι η στάση της ηγεσίας «υποβαθμίζει τις προσπάθειες όλων όσοι πίστεψαν σε μια σύγχρονη και πληθυντική Αριστερά». Όπως τόνισε, δεν προτίθεται να αποδεχθεί «πολιτική συνθήκη συνθηκολόγησης» με τις δυνάμεις του συστημικού κυβερνητισμού.

«Πιστεύω σε ένα προοδευτικό ρεύμα που θα σταθεί στο πλευρό των πολλών», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες επιλογές της ηγεσίας συγκρούονται με τις ιδεολογικές της αξίες. Η ίδια εξέφρασε κάθετη διαφωνία με την «εκβιαστική πίεση» για σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι η πορεία της παραμένει άρρηκτα δεμένη με την Αριστερά. «Ευχαριστώ από καρδιάς τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας για τη στήριξή τους και εύχομαι να συναντηθούμε ξανά σε μια καθαρή διαδρομή», κατέληξε στην ανακοίνωσή της.