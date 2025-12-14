Τη διεξαγωγή έκτακτου Συνεδρίου, στο οποίο όλα τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας θα κληθούν να αποφασίσουν για την επόμενη ημέρα του κόμματος, ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κασσελάκης είπε: «Το Συνέδριο θα είναι για όλα τα μέλη καθώς όλα τα μέλη θα είναι ισότιμοι σύνεδροι, χωρίς ενδιάμεσα όργανα ή μηχανισμούς. Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας. Για την καταστατική ανασυγκρότησή του, για την οικονομική βιωσιμότητά του και για την κυβερνητική προοπτική του».

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση στο εσωτερικό του ΚΙΔΗ είναι τεταμένη καθώς μετά την ένταξη του κόμματος στο renew, το ευρωπαϊκό κόμμα Μακρόν, ήρθαν και οι δηλώσεις του σε διαδοχικές συνεντεύξεις του ότι προτιμά να είναι μέρος της κυβερνητικής λύσης και έτοιμος ακόμη και να συνεργαστεί με μια ΝΔ χωρίς το Μητσοτάκη. Μάλιστα ο κ. Κασσελάκης στη δήλωσή του κάνει λόγο για την ανάγκη νέων Κινημάτων και τη δημιουργία ενός νέου φορέα φιλοευρωπαϊκού, φιλελεύθερου και προοδευτικού «στο Κέντρο της Αλλαγής». Ωστόσο, όπως λέει, «φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής».