Πριν από μία εβδομάδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ξαναβρεθεί στην «Τράτα» της Καισαριανής. Χθες, ωστόσο, η παρέα του δεν ήταν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι – το πρώτο τέτοιο κάλεσμα από τα Χριστούγεννα του 2021. Και εκεί, πάνω από τα τηγανητά καλαμαράκια και το κριθαρότο με τις γαρίδες, ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε, σε χαλαρό ύφος, τη δική του οπτική πάνω στα προβλήματα που θα ακολουθήσουν το πολιτικό σύστημα από το 2025 στο 2026, αλλά και την προοπτική του κόμματός του. Το οποίο τον Μάρτιο έχει συνέδριο, αλλά ποιο Σαββατοκύριακο απ’ όλα δεν το επιβεβαίωσε, λέγοντας πως «ο χώρος θα αποφασίσει» – αποκάλυψε ωστόσο πως το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, που ακουγόταν ως καταληκτική ημερομηνία, έχει προσκληθεί στο συνέδριο των Πορτογάλων Σοσιαλιστών.

Η ΝΔ «χάνει στα καφενεία»

Τι έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Αρχικά, πως η κατάσταση στην οικονομία δεν είναι τόσο θετική όσο περιγράφεται από την κυβέρνηση και υπονοείται από τα πακέτα παροχών που προφέρει το Μέγαρο Μαξίμου – όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσφύγει σε πρόωρες κάλπες, γιατί «έχει ακόμα καύσιμο να κάψει», ακόμα κι αν αυτό οδηγήσει τη χώρα σε περιπέτειες μεταγενέστερα. Πράγμα που σημαίνει, όπως εξήγησε, πως η επόμενη κυβέρνηση το 2030 θα κληθεί να πληρώσει τη συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Αυτό, όμως, είναι ακόμη μακρινό: για την ώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη διαπιστώνουν τη διαφορά μεταξύ της επιδραστικότητας του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια και στα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη, η ΝΔ «χάνει στα καφενεία» και κρατά την πρωτιά λόγω της αντοχής της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη – και ο ίδιος παραδέχτηκε πως το πραγματικό πρόβλημα του κόμματός του εντοπίζεται στην Αττική, γι’ αυτό. Για να αλλάξει αυτό, φαίνεται πως το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει μια πιο επιθετική επικοινωνιακή τακτική, για τη διάδοση του μηνύματός του ψηφιακά, ειδικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για τη ρευστότητα που επικρατεί στην Κεντροαριστερά, ο Ανδρουλάκης έκανε την εκτίμηση πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβάται ούτε από την κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα ούτε από αυτή της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς αν και τα δύο κόμματα κατέλθουν στις εκλογές, οι απώλειες που μπορούν να προξενήσουν στο ΠΑΣΟΚ είναι λιγότερες της μιας μονάδας – και αυτό γιατί το κόμμα Καρυστιανού, στην οπτική Ανδρουλάκη και με βάση τις δημοσκοπικές πληροφορίες που φτάνουν στα χέρια του, στερεί δυναμική τόσο από την Ελληνική Λύση όσο και από το εγχείρημα Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε αυτό το πλαίσιο, απάντησε με χαμογελαστή σιωπή όταν ρωτήθηκε για το πόσο προχωράει η διεύρυνση, σχολιάζοντας πως ο Κώστας Σκανδαλίδης, επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής, «δρα αυτόνομα». Δύο παραδείγματα βουλευτών τέθηκαν καθαρά στο τραπέζι, αυτό της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνας Κασιμάτη, που πρόσφατα υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη στάση του κόμματός της και αυτό του ανεξάρτητου Ευάγγελου Αποστολάκη. Για την πρώτη, απέφυγε να απαντήσει, σχολιάζοντας απλώς πως «είναι Χριστούγεννα» στην ερώτηση αν οι πόρτες του κόμματος είναι ανοιχτές για εκείνη. «Ποιος, ο Μιλένας;», ρώτησε αστειευόμενος για τον Αποστολάκη, ο οποίος παρότι εμφανίστηκε στο «Παλλάς» για τον Αλέξη Τσίπρα, βρέθηκε και στη σύσκεψη που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης για την οπλοκατοχή.

Λίγες ώρες μετά, από το Μοσχάτο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξομοίωνε τις πρακτικές της σημερινής κυβέρνησης με την προηγούμενη: «Ηρθαν λέγοντας πως ό,τι έκαναν ο Τσίπρας και ο Καμμένος θα ήταν κακό παρελθόν. Και κοίτα τι έκαναν στους θεσμούς», ανέφερε. «Δεν υπάρχει δίλημμα, ο δρόμος είναι ένας: πολιτική αλλαγή με νίκη της δημοκρατικής παράταξης», είπε, τονίζοντας πως αν δεν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ «η ήττα θα ‘ναι στην κοινωνία».