Οι ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας αλλά και ο ρόλος της στη νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν χθες στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με την πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις εξελίξεις αναφορικά με την υλοποίηση των συμφωνιών για τις ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα αλλά και για όσα πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή και έχουν σχέση με τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας και τις συνεργασίες που αναπτύσσει με γειτονικές αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Η Πρωτοβουλία 3+1 αναπτύσσεται δυναμικά»

Οπως υπογράμμισε ο Παπασταύρου, το 2025 αποτέλεσε έτος καμπής για τη χώρα, με την επίτευξη ενεργειακών συμφωνιών που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη θέση της. Συμφωνίες, όπως είπε, που ήδη υλοποιούνται και θα φέρουν επενδύσεις, περισσότερα δημόσια έσοδα, νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και ισχυρότερη θωράκιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας. «Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια στην πατρίδα μας, από την ExxonMobil, την Energean, την HelleniqEnergy και η συνολική ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων από τη Chevron, η λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου ήδη από τον Δεκέμβριο και όλες οι άλλες συμφωνίες είναι τα αποτελέσματα του κοινού βηματισμού μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της ενέργειας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η Πρωτοβουλία 3+1 αναπτύσσεται δυναμικά», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ, ενισχύει περισσότερο την περιφερειακή συνεργασία της Ελλάδας σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως στην άμυνα και στην ενέργεια».

Από την πλευρά της η πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανάφερε ότι ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται στον πυρήνα της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας. «Η ενέργεια δεν είναι απλώς κινητήριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής ασφάλειας. Η θητεία μου στην Ελλάδα ξεκίνησε με το συνέδριο P-TECH, το οποίο έφερε κοντά σχεδόν 1.000 ηγέτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με στόχο τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τη μείωση της εξάρτησης της περιοχής από τη Ρωσία. Είμαστε επίσης περήφανοι που συμμετείχαν 80 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ – αριθμός ρεκόρ για πρώτη φορά στην Ελλάδα – συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων υπουργών. Με τις ισχυρές οικονομικές προοπτικές της, τη σημαντική συμβολή της στη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και τη δέσμευσή της στην επίλυση συγκρούσεων, ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το 2026. Σας ευχαριστώ προσωπικά, κύριε υπουργέ, για τη θαρραλέα ηγεσία και το όραμά σας σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε.

Επεσήμανε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες σε αυτή τη σχέση και είναι έτοιμες να στηρίξουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης για διαφοροποιημένες και ασφαλείς ενεργειακές διαδρομές προς την Ευρώπη. «Είμαι περήφανη για όσα έχουμε ήδη πετύχει μαζί μεταξύ των δύο χωρών μας και προσβλέπω στην επίτευξη πολλών ακόμη ορόσημων το επόμενο έτος » είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στο τέλος της συνάντησης ευχαρίστησε τον Σταύρο Παπασταύρου για τη φιλοξενία την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά θερμή και στο πνεύμα της χριστουγεννιάτικης περιόδου καθώς μετά το πέρας της συνάντησης είχαν την ευκαιρία να ακούσουν παραδοσιακά κάλαντα από τις μαθήτριες και τους μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Κορωπίου.