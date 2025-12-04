Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συνάντησε την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του National Energy Dominance Council, κ. Doug Burgum στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας ο κ. Σταύρος Παπασταύρου προέβει στην ακόλουθη δήλωση: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, τον κ. Doug Burgum. Με τον κ. Burgum έχουμε μια στενή συνεργασία, που μας επιτρέπει να “τρέχουμε” γρήγορα και να υλοποιούμε τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον προηγούμενο μήνα στο Ζάππειο. Δηλαδή, την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil, της Hellenic Energy και της Energean στην Ελλάδα, τη Συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου από ελληνικές εταιρείες. Συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες για την πατρίδα μας, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, θωρακίζουν την εθνική μας ασφάλεια και ενισχύουν τη γεωστρατηγική μας θέση. Προχωρούμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες».

Ακολουθεί το πρόγραμμα συναντήσεων του κ. Παπασταύρου για αύριο, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου:

– 08:30 (Ώρα Ελλάδος 15:30): Συνάντηση με εκπροσώπους της αμερικανο-εβραϊκής οργάνωσης AIPAC

– 09:30 (Ώρα Ελλάδος 16:30): Συνάντηση με τον Γερουσιαστή του Κάνσας, κ. Jerry Moran, μέλος Επιτροπής Κατανομής Πόρων

– 10:30 (Ώρα Ελλάδος 17:30) Συνάντηση με τον Γερουσιαστή του Τέξας, κ. Ted Cruz, Πρόεδρο Επιτροπής Εμπορίου & Μεταφορών

– 11:00 (Ώρα Ελλάδος 18:00): Συνάντηση με τον Γερουσιαστή του Τεννεσί, κ. Bill Hagerty, μέλος Επιτροπών Εξωτερικών και Κατανομής Πόρων

– 11:45 (Ώρα Ελλάδας 18:45): Συνάντηση με τον Γερουσιαστή της Αριζόνα, κ. Ruben Gallego, μέλος Επιτροπής Ενέργειας

– 14:30 (Ώρα Ελλάδας 21:30) Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του International Development Finance Corporation, κ. Ben Black, Επικεφαλής Επενδύσεων και Προσωπάρχη του Conor Coleman

– 15:30 (Ώρα Ελλάδας 22:30): Συνάντηση με εκπροσώπους της αμερικανο-εβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee

– 17:00 (Ώρα Ελλάδας 24:00): Συνάντηση με τον κ. Mike Sabel, CEO of Venture Global.