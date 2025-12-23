Με μια μακροσκελή ανάρτηση, που απευθύνεται στα «αγαπητά μέλη» του Κινήματος Δημοκρατίας, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε στις καταγγελίες της παραιτηθείσας Κυριακής Μάλαμα. Αν κάτι αξίζει σ’ αυτή, είναι το ύφος της. «Η πορεία μας δεν θα καθοριστεί από μεμονωμένα πρόσωπα, μηχανισμούς και προσωπικές ατζέντες. Θα καθοριστεί από όλους εσάς», γράφει. «Σας το έχω ξαναπεί», προσθέτει, «η ιδρυτική διακήρυξή μας είναι η ταυτότητά μας. Και σε αυτήν υπογράψαμε πως πάνω από τη συλλογική απόφαση δεν χωράει κανένας εγωισμός». Το ανέκδοτο για την προεδρική ταπεινοφροσύνη δεν είναι σύντομο, είναι 539 λέξεων.

Ρέιβ

Πρώτα, ο Χάρης Δούκας τσακώθηκε με τον Πλεύρη για το ρέιβ πάρτι μπροστά στα σκαλιά της εκκλησίας. Μετά, ανέλαβε ο Αδωνις να υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια. Ο δήμαρχος, λοιπόν, αναρωτήθηκε «αν κάποιος ακούει μουσική στο προαύλιο της εκκλησίας και είναι ρέιβ, δεν είναι χριστιανός; Οταν τσικνίζουν και ακούνε λαϊκά άσματα, αυτό είναι εντάξει; Ανάλογα με το είδος της μουσικής είσαι χριστιανός ή όχι;». Το επιχείρημα είναι απόλυτα σωστό. Ωστόσο, μεταξύ μας, η Γωγώ Τσαμπά ταιριάζει περισσότερο αισθητικά στους ναούς που ψαρεύουν ψήφους οι πούροι δεξιοί.

Μπλόκα

Ο Αδωνις Γεωργιάδης δεν μπορεί να μιλήσει μόνο για τις εφημερίες ή τα ράντζα, αφού έχει γνώμη και για τα μπλόκα. Τα βρίσκει «απαράδεκτα». «Προκαλούν σοβαρό πρόβλημα» σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. «Κάθε κυβέρνηση», είπε, «δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με μία κοινωνική ομάδα. Το πώς θα γίνει η επιδότηση είναι δουλειά της κυβέρνησης». Το κόλπο της ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού είναι παλιό και δοκιμασμένο στην κυβερνητική διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ωστόσο, στον χειρισμό των φετινών έχουν προς το παρόν αποτύχει όλες οι μανιέρες.

Δραστήριος

Μέχρι τώρα οι δημοσκόποι μετρούσαν συνήθως τη δημοφιλία των υπουργών. Χθες, δημοσιεύτηκε ένα γκάλοπ της Interview στο οποίο το δείγμα ρωτήθηκε ποιον θεωρεί τον πιο δραστήριο του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι περισσότεροι, το 20,5%, απάντησαν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δίνοντάς του την πρωτιά. Το παραθέτω για εσωκομματικούς λόγους, μια κι η γαλάζια δελφινολογία έχει αρχίσει επιτέλους να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα.