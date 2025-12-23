Πήραν «φωτιά» οι νέες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που εγκαταστάθηκαν πιλοτικά σε δρόμους της Αττικής. Μέσα σε ένα τετραήμερο, κατέγραψαν πάνω από 2.500 σοβαρές τροχαίες παραβάσεις!

Τα πρώτα αποτελέσματα από την πιλοτική λειτουργία 8 καμερών ΑΙ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε ισάριθμους κεντρικούς δρόμους της Αττικής είναι εντυπωσιακά: από την περασμένη Τρίτη έως και την Παρασκευή (συνολικά 4 μέρες), μόνο η κάμερα ΑΙ που έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της οδού Αγίας Φωτεινής, κατέγραψε περισσότερες από 1.000 παραβάσεις που αφορούν τη χρήση κινητού τηλεφώνου εν κινήσει, καθώς και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον, καταγράφηκαν περίπου 800 παραβάσεις του ορίου ταχύτητας στον τομέα της λεωφόρου όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 90 km/h.

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο χρονικό διάστημα, καταγράφηκαν 480 παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη στη συμβολή της Λ. Μεσογείων με την οδό Χαλανδρίου και άλλες 285 παραβάσεις στη διασταύρωση της Λ. Βουλιαγμένης με την οδό Τήνου.

Η πιλοτική εγκατάσταση 8 καμερών ΑΙ από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως στόχο να «τεσταριστούν» τεχνικά οι συγκεκριμένες κάμερες και με βάση τα ποιοτικά αποτελέσματα των καταγραφών τους, να επιλεγούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός του υπουργείου για την προμήθεια συνολικά 2.500 «έξυπνων» καμερών.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, οι πιλοτικές κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε ισάριθμα σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική, ύστερα από υπόδειξη της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι νέες κάμερες AI βρίσκονται στους Δήμους Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Καλλιθέας, Ραφήνας, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Φιλοθέης – Ψυχικού.

Οι κάμερες καταγράφουν παραβάσεις όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και κράνους ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

«Οι κάμερες είναι εμφανείς, λειτουργούν με σαφείς κανόνες και στόχο έχουν να αποτρέψουν την παράβαση. Αυτή η πρώτη παρέμβαση συνδέεται οργανικά με το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης: τη δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων», λέει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και προσθέτει: «Πρόκειται για ένα σύστημα που θα ενοποιεί, θα διασταυρώνει και θα διαχειρίζεται ψηφιακά τις παραβάσεις, γρήγορα και με διαφάνεια, τερματίζοντας τις καθυστερήσεις και τον κατακερματισμό του παρελθόντος. Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας. Αντιθέτως, θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται με δίκαιο και σύγχρονο τρόπο».

Οι κάμερες αυτές, όπως και οι υπόλοιπες όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο του διαγωνισμού για το ενιαίο κέντρο, θα «κουμπώσουν» στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει έως το Πάσχα.