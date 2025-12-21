Αυτό είναι το ισχυρό μας μήνυμα προς τους φίλους μας στην Ευρώπη. Εάν δεν καταφέρουν οι υπεύθυνες κυβερνήσεις να απαντήσουν στις ανησυχίες των πολιτών, τότε θα νικήσουν οι λαϊκιστές.

Οταν κλονίζεται η εμπιστοσύνη στην ικανότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα, ενδέχεται να υπάρξουν ρωγμές στην αίσθηση του ανήκειν. Ως πρωθυπουργοί δύο σημαντικών ευρωπαϊκών κρατών δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ενα από τα θέματα που βρίσκεται στην καρδιά αυτού του προβληματισμού, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την παράτυπη μετανάστευση. Και ξέρουμε ότι η αντιμετώπιση πρέπει να ανταποκρίνεται στην κλίμακα της πρόκλησης. Οι πολίτες μας θα πρέπει να νιώθουν ότι τους στηρίζουμε, όχι ότι τους επιβαρύνουμε. Η χορήγηση ασύλου σε πρόσωπα που όντως διώκονται, θα είναι πάντα γνώρισμα των κρατών που πορεύονται με γνώμονα την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά. Ταυτόχρονα, ο έλεγχος των συνόρων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των κυβερνήσεων αλλά και εύλογη απαίτηση των πολιτών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και οι δυο μας αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να διορθώσουμε το σύστημα ασύλου. Η Δανία πρωτοστατεί με αυστηρές αλλά δίκαιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ήδη φέρει απτά αποτελέσματα.

Πέρυσι, ο αριθμός των ατόμων στα οποία χορηγήθηκε άσυλο στη Δανία ήταν ο χαμηλότερος των τελευταίων σαράντα ετών, εξαιρουμένου του 2020, έτους πανδημίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάνει παρόμοια βήματα. Υστερα από χρόνια επιφανειακών προσεγγίσεων και αποτυχημένης πολιτικής, προχωρούμε πιο τολμηρά από ποτέ τόσο στο εσωτερικό της χώρας – αυξάνοντας τις επιστροφές όσων δεν στοιχειοθετούν δικαίωμα παραμονής και συνδέοντας τη μόνιμη εγκατάσταση με την ένταξη και τη συμβολή στην οικονομία – και, παράλληλα, προωθούμε αποφασιστικά συντονισμένη δράση διεθνώς.

Το ισχύον πλαίσιο χορήγησης ασύλου σχεδιάστηκε για μια άλλη εποχή. Σ’ έναν κόσμο μαζικών μετακινήσεων δεν λειτουργούν οι λύσεις του χθες. Θα προστατεύουμε πάντα όσους φεύγουν για να σωθούν από τον πόλεμο και τον όλεθρο, όμως ο κόσμος μας έχει αλλάξει και μαζί του πρέπει να αλλάξουν και τα συστήματα χορήγησης ασύλου.

Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται όχι μόνο από φόβο για τη ζωή τους αλλά και γιατί αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας αυτή τη διάσταση, δεν θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πραγματικών προσφύγων αλλά και των κοινωνιών στις χώρες υποδοχής που εδώ και χρόνια σηκώνουν το δυσανάλογο βάρος ραγδαίων αλλαγών.

Εδώ και δεκαετίες, οι πολίτες μας ζητούν να αναλάβουμε δράση. Αναλαμβάνουμε δράση, λοιπόν, όχι για να εκμεταλλευτούμε τα ζητήματα αυτά και να τροφοδοτήσουμε την κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά για να βρούμε πραγματικά λύσεις.

Η καλύτερη άμυνα απέναντι στις δυνάμεις που επιδιώκουν το μίσος και τη διχόνοια είναι να αποδείξουμε ότι μια λογική να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Αλλωστε, η ουσία της πολιτικής είναι να ακούμε τις θεμιτές ανησυχίες των πολιτών και να αναλαμβάνουμε την ανάλογη δράση. Αυτό δεν είναι κενός λαϊκισμός, είναι δημοκρατία. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε ότι στις κοινωνίες μας μπορούν να συνυπάρχουν ανθρωπιά, τήρηση της νομιμότητας και δικαιοσύνη.

Αυτό το μήνυμα μεταφέρουμε σε όλη την Ευρώπη και βλέπουμε ότι η αλλαγή κερδίζει έδαφος. Ολο και περισσότερες χώρες έχουν παρόμοιες προσεγγίσεις: προστασία για όσους πρόσφυγες τη χρειάζονται, αλλά με ξεκάθαρες προσδοκίες για την ένταξη και τη συμβολή τους στην οικονομία.

Αυτό θέλουν οι πολίτες από τις κυβερνήσεις τους, να έχουν τον έλεγχο του ποιος έρχεται και ποιος εγκαθίσταται στη χώρα κι αυτό να γίνεται με τους δικούς μας κανόνες. Το καταλαβαίνουμε. Και όσοι διαπράττουν σοβαρά αδικήματα θα χάνουν το δικαίωμα παραμονής – δεν είναι ακραίο, είναι κοινή λογική.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι απελάσεις αλλοδαπών παραβατών αυξήθηκαν κατά 12% από τον περασμένο Νοέμβριο και αλλάζουμε τον νόμο ώστε να απελαύνονται γρηγορότερα απομακρύνοντας τον κίνδυνο από τους δρόμους μας, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των φυλακών και εξοικονομώντας χρήματα των φορολογουμένων.

Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με τάξη και σχέδιο και να είναι βιώσιμη. Οι παράτυποι διάδρομοι δεν μπορούν να είναι η εύκολη λύση. Επομένως, πρέπει να εξαρθρώσουμε τα κυκλώματα των διακινητών που εκμεταλλεύονται την απελπισία των ανθρώπων.

Μαζί, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο, καλούμε τους ευρωπαίους φίλους μας να κάνουν κι άλλα βήματα προς την αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων.

Οι υπουργοί των ευρωπαϊκών κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, συναντήθηκαν στο Στρασβούργο με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της ερμηνείας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ώστε οι αρχές της, τις οποίες σεβόμαστε, να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Η Ευρώπη έχει ζήσει τέτοιες μεγάλες δοκιμασίες και στο παρελθόν και τις ξεπεράσαμε μαζί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Διαφορετικά, οι δυνάμεις που επιδιώκουν να μας διχάσουν, θα γίνουν πιο ισχυρές.

Συνεπώς, το μήνυμά μας είναι σαφές: ως υπεύθυνες, προοδευτικές κυβερνήσεις, θα φέρουμε τις αλλαγές που ζητούν διακαώς οι πολίτες μας. Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο των συνόρων μας για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, και θα κάνουμε τα έθνη μας πιο ισχυρά από ποτέ τα επόμενα χρόνια.

Ο Kιρ Στάρμερ είναι πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Μέτε Φρεντέρικσεν είναι πρωθυπουργός της Δανίας