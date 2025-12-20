Κοντεύουν σχεδόν σαράντα χρόνια από το μακρινό πια 1989 – μια ακόμα χρονιά σκανδάλων… – όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος παρέδωσε στο κοινό ένα ιδιαίτερα σκληρό τραγούδι, τους Κωλοέλληνες, το οποίο προκάλεσε σάλο!

Κράτος ασυστόλων

και πεσμένων κώλων, κωλοέλληνες.

Η χάρτα αυτού του κράτους κρύβει απάτη

που φτάνει στον γνωστό αγριορωμιό

στο Ντάτσουν μιας φυλής που ζει φευγάτη

απ’ ό,τι ελληνικό στον κόσμο αυτό.

Αντέδρασαν πολλοί κι άλλοι τόσοι τον «πυροβόλησαν». «Μα είναι δυνατόν να μιλάει έτσι για την πατρίδα; Τη διασύρει παγκοσμίως», ήταν η… ένσταση. Τα επόμενα χρόνια ως και στις μέρες μας, οι κάτοικοι όλων των ευρωπαϊκών χωρών συμμετέχοντας σε διάφορες δημοσκοπήσεις ψήφιζαν και με τα δύο χέρια ότι η Ελλάδα είναι ένα «ασφαλώς διεφθαρμένο κράτος». Κι αυτό ΔΕΝ το προκάλεσε ο Σαββόπουλος αλλά οι συμπεριφορές των ανθρώπων, οι απάτες, τα σκάνδαλα, οι αρπαχτές, οι ρεμούλες, δικαστικές αποφάσεις, λάθη, παραλείψεις, χίλια δυο. Τα ξέρετε, μην το κουράζουμε.

Το μισητό ΔΝΤ ανακάλυψε διάφορες απάτες «σε βαθμό κακουργήματος». Ακου εκεί… επίδομα έγκαιρης προσέλευσης στην εργασία! Αλήθεια τώρα; Κι αλήθεια πληρώνονταν ένα σωρό άνθρωποι που δούλευαν για την αποξήρανση μιας λίμνης που είχε αποξηρανθεί δεκαετίες πριν; Αλήθεια, έπαιρναν επιδόματα οι οδηγοί για να ζεσταίνουν τις μηχανές των λεωφορείων και να βάζουν τον τρολέ στα τρόλεϊ όταν έβγαινε από τη θέση του; Αλήθεια υπήρχαν… σαράντα κηπουροί σε δημόσιο οργανισμό; Εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις, πραγματικά κλαυσίγελος!

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ποτέ δεν έπαψαν τα σκάνδαλα σ’ αυτό το πελατειακό κράτος, που ναι, πολίτες πελάτες ήθελε για ευνόητους λόγους. Κι η αλήθεια είναι ότι μια χαρά βολεύονταν οι πελάτες. Ολα με το αζημίωτο!

Μήπως είναι αλήθεια ότι αγρότες ζούσαν επί χρόνια με επιδόματα δίχως να πατήσουν ποτέ στα χωράφια τους δηλώνοντας ότι καταστράφηκε η σοδειά από τον καιρό; Ή μήπως είναι ψέματα; Το «όχι όλοι» ισχύει για τα πάντα.

Το τελευταίο μεγάλο σκάνδαλο είναι αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράνομες καταβολές με τη μεσολάβηση ημετέρων, εικονικές και ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων και εκτάσεων, σε σημείο που να δηλώνονται προστατευόμενες περιοχές ως βοσκότοποι. Μέσα στην ιστορία και υπηρεσιακά στελέχη, με την έρευνα να συνεχίζεται γιατί μιλάμε για αληθινό δαίδαλο. Κι όσοι ξέρουν, ισχυρίζονται ότι έχουν ακόμα να βγουν πολλά.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια κατασπαταλήθηκαν από επιτήδειους που περνούσαν ζωή χαρισάμενη και μάλιστα σε βάρος συναδέλφων τους.

Με τη συμμετοχή κουμπάρων, παρακουμπάρων, γνωστών, προσκείμενων και άλλων απίθανων, στήθηκε η μεγάλη κομπίνα. Αγρότες χωρίς γεωργική δραστηριότητα αλλά ξαφνικά δικαιούχοι τεράστιων ποσών, κτηνοτρόφοι που δήλωναν… εκατομμύρια πρόβατα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που βέβαια αφαιρέθηκαν από πραγματικούς παραγωγούς.

Δηλώθηκαν ανύπαρκτες εκτάσεις, ακόμα και… αεροδρόμια! Μόνο στην Κρήτη δηλώθηκαν… οκτώ εκατομμύρια αιγοπρόβατα!

Λοιπόν, για να τελειώνουμε, καταργώντας το… δικαίωμα της σιωπής! Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι όμηρος… φραπέδων, χασάπηδων, καραγκιοζοπαιχτών, πεταλωτών ψύλλων, σιτιστών πουλιών! Τέρμα το παραμύθι!

Ακόμα κι αν γίνουν χίλια μπλόκα από επαγγελματικές τάξεις, η εκάστοτε κυβέρνηση ΟΦΕΙΛΕΙ να κάνει εξονυχιστικούς ελέγχους για κάθε δεκάρα που βγαίνει από τον κρατικό κορβανά. Για κάθε σεντ. Ας φωνάζουν κι ας ωρύονται, ας καταριούνται κι ας απειλούν. Τέρμα τα γλέντια και το κάθε πανηγυράκι, τέρμα η ανοχή στα φαινόμενα που μας έφεραν σε κάποιες περιόδους στον πάτο του βαρελιού.

Τι προτιμάμε; Να δίνονται αφειδώς αποζημιώσεις και επιδόματα χωρίς ελέγχους; Δίχως ξεψάχνισμα του κάθε φακέλου;

Οσα δίκια κι αν έχει κάθε επαγγελματικός κλάδος που ζητάει όσα δικαιούται, οφείλει να καταλάβει για το δικό του καλό ότι επιτέλους χρειάζεται εξυγίανση ΠΑΝΤΟΥ. Παντού. Χωρίς αλισβερίσια και υπόγειες διαδρομές. Χωρίς κουμπάρους, παρακουμπάρους και ημέτερους.

Και πρώτη η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει διάφανες διαδικασίες για τα πάντα. Χωρίς μεσολαβητές και ημέτερους. Χωρίς φραπέδες, εσπρέσο και καπουτσίνο. Δίχως χειριστές μπαλτάδων και πριονοκορδέλας για κρέατα.

Κι αν οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από την ΑΑΔΕ ή από… κυανόκρανους, ας γίνουν αν είναι για καλό.