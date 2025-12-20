Ας παραδεχθούμε ότι ο Νίκος Παππάς, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έχει κάποιες αρχές. Φυσικά είναι ένας επικίνδυνος τραμπούκος, δεν αντιλέγω σε αυτό – πώς θα μπορούσα, όταν πλακώνει στις γροθιές έναν άνθρωπο που δεν του έκανε τίποτα; Επίσης, είναι πολύ πιθανό εμείς να μη συμφωνούμε καθόλου με τις αρχές του. Μπορεί ακόμη να τις βρίσκουμε παράλογες. Εντούτοις, εκείνος τις έχει!

Το διαπιστώνουμε στο γεγονός ότι, αφού έδειρε τον δημοσιογράφο που τυχαία συνάντησε σε μπαρ στο Στρασβούργου (επειδή είχε γράψει κάτι εναντίον του προ οκταετίας…), στην ανάρτηση που έκανε αργότερα, για να δώσει τη δική του πλευρά της υπόθεσης, επικαλείται το γεγονός ότι το θύμα του ξυλοδαρμού έχει δύο παιδιά ως τον λόγο, για τον οποίο: «Δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν» (σ.σ.: εννοεί το θύμα).

Η άρνηση να αναλύσει δημόσια τα καθέκαστα εκείνης της θερμής βραδιάς υποθέτω ότι περιλαμβάνει και το δικαστήριο, στο οποίο θα κληθεί κάποια ώρα να δώσει εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Και εκεί θα αρνηθεί, αντιλαμβάνομαι, δεδομένου ότι το θύμα του ξυλοδαρμού θα εξακολουθεί να έχει παιδιά και προφανώς είναι θέμα αρχής για τον Νίκο Παππά να τα προστατεύσει. Διότι, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος αν τραβήξει καμιά σφαλιάρα στον πατέρα τους, άντε το πολύ πολύ και δυο γροθιές στο κεφάλι πισώπλατα. Τα παιδιά, όμως, ποτέ! Επειδή, πάνω απ’ όλα, έχει αρχές και τις τηρεί.

Αυτός ήταν μάλιστα ο λόγος για τον οποίο ο Νίκος Παππάς δραπέτευσε στη Γερμανία, όταν μυρίστηκε ότι το θύμα είχε καταθέσει μήνυση και θα τον αναζητούσε η Αστυνομία. Δεν το έκανε από δειλία ή για να γλιτώσει το αυτόφωρο, όπως λένε. Το έκανε για να προστατεύσει τα παιδιά του ανθρώπου που έδειρε – γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και Χριστούγεννα, η γιορτή των παιδιών. Η Αστυνομία στη Γαλλία, ξέρετε, δεν είναι για να παίξεις το παλικάρι, σε μπαγλαρώνουν χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Επιπλέον είναι η περίοδος των Χριστουγέννων, που δυστυχώς φέρνουν τον φόβο της ισλαμικής τρομοκρατίας, και οι αστυνομικοί είναι με τα νεύρα τεταμένα. Επίσης υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα δυσπιστίας προς τους ευρωβουλευτές, λόγω διαφόρων σκανδάλων διαφθοράς. Αν τον υπέβαλλαν σε βασανιστήρια, τι θα έκανε, πώς θα άντεχε; Επρεπε συνεπώς να την κοπανήσει, για να προστατεύσει τα παιδιά. Ας περάσουν πρώτα τα Χριστούγεννα, η γιορτή των παιδιών, και τότε ίσως μιλήσει. Πρώτα θα το σκεφτεί καλά, εννοείται. Επίσης θα εξαρτηθεί από την ηλικία των παιδιών. Θα ρωτήσει, φαντάζομαι, κάποιον παιδοψυχολόγο για να τον καθοδηγήσει

Πολύ εύστοχα ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι αυτό το πρόσωπο ήταν η επιλογή του Αλέξη Καραμήτρου (τότε που τον έλεγαν Τσίπρα) για την υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοτικές εκλογές του 2023. Ωστόσο, κάνει λάθος ο κ. Σακελλαρίδης και ακυρώνει την παρατήρησή του, όταν παρακάτω στην ανάρτησή του επισημαίνει ότι το γεγονός «αποδεικνύει πόσο βαθιά είναι η σήψη της πολιτικής και της Αριστεράς, στα κόμματα που επικαλούνται το όνομά της». Σπεύδει να γενικεύσει με το βαρύγδουπο ύφος που χαρακτηρίζει τον χώρο του, ενώ στην πραγματικότητα για την τραγική επιλογή του Νίκου Παππά ευθύνεται η ανοησία εκείνου που τον επέλεξε. Είναι ο ίδιος που επέλεξε τον Γιάνη με το ένα νι, για τον κρίσιμο ρόλο του διαπραγματευτή με την Ευρώπη το 2015. Δεν επέβαλε καμία πολιτική τον Νίκο Παππά, ο Αλέξης με το μυαλό που κουβαλάει τον διάλεξε.

«ΣΚΕΔΙΟ»

Η Τροχαία, διαβάζω, σταμάτησε σε έλεγχο τον Διαμαντή Καραναστάση και τον βρήκε με περισσότερο αλκοόλ στο αίμα από το επιτρεπόμενο όριο. Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έναν μήνα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ. Ετσι εξηγείται γιατί έχουν ενταθεί οι έλεγχοι για αλκοόλ στους οδηγούς και φέρνουν αποτελέσματα. Είναι σκέδιο (sic) του δόλιου και πανούργου Μητσοτάκη για να σαμποτάρει την πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου προσωπικά και, φυσικά, την τέχνη γενικώς, για την οποία ο Διαμαντής είναι ένα δώρο. Ηταν τυχαίο νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης πήγε αυτοπροσώπως στα μπλόκα της Τροχαίας, για να δει πώς γίνεται η δουλειά; Αστειεύομαι, προφανώς, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι θα τα ακούσουμε και αυτά από την πρόεδρο…