Η χθεσινή στήλη ασχολήθηκε με το άρθρο 298 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας που βρίσκεται υπό συζήτηση στην Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο αυτό προστίθεται ρύθμιση στον Κώδικα Ιθαγένειας, με την οποία «θα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας όποιος τελεί το αδίκημα του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019, Α’ 95) περί παραβίασης μυστικών της πολιτείας ή του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (Ν. 2287/1995, Α’ 20) περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά». Ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας στην αντιπολίτευση, επιφυλάχθηκε να το εξηγήσει, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος: «Το 298 θα σας το εξηγήσω στα άρθρα. Αφορά έλληνες πιλότους οι οποίοι παρέχουν τεχνογνωσία σε ξένες δυνάμεις». Εκτός από το κυρίως θέμα, άρα, μας προέκυψε και μια σοβαρή υπόνοια.

Το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει πως υπάρχουν απόστρατοι της Πολεμικής Αεροπορίας (και άλλων σωμάτων) οι οποίοι συμβάλλουν, ως επαγγελματίες, στην τεχνογνωσία και εκπαίδευση σε ξένες χώρες. Αυτό δεν απαγορεύεται. Ειδικά για τους πιλότους μας είναι και αναμενόμενο να είναι περιζήτητοι. Ως σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, δεν έχει ακουστεί κάτι επιλήψιμο. Αναμένονται διευκρινίσεις, λοιπόν, προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές.

Ο Κώδικας Ιθαγένειας, όπως ισχύει σήμερα, στο άρθρο 17 είναι ξεκάθαρος. Η ελληνική ιθαγένεια μπορεί να αφαιρεθεί από Ελληνα που εργάζεται σε ξένο κράτος, εφόσον του ζητηθεί από τον υπουργό Εσωτερικών να παραιτηθεί επειδή η εργασία του είναι επιζήμια για τα συμφέροντα της Ελλάδας κι επιμένει να τη διατηρεί. Ή και σε έλληνα πολίτη στο εξωτερικό που κάνει πράξεις που είναι ασυμβίβαστες κι επιζήμιες για τα συμφέροντα της Ελλάδας.

Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, το θέμα κρίνεται διοικητικά πολύ αυστηρά και μπορεί να προσβληθεί δικαστικά. Διότι η αφαίρεση ιθαγένειας είναι εξαιρετικό μέτρο και όχι ποινή. Κι επειδή η ιδιότητα του πολίτη είναι εξαιρετικά σοβαρή για ad hoc διατάξεις, δεν μπορεί να νομοθετεί κανείς την ιθαγένεια ως ένα εν δυνάμει εργαλείο για αθέμιτη χρήση. Εξάλλου, από τα παραπάνω καθίσταται σαφές στον οποιονδήποτε καταλαβαίνει ελληνικά ότι, εφόσον συμβαίνει ή δύναται να συμβεί κάτι σοβαρό με πιλότους που εργάζονται στο εξωτερικό, ο Κώδικας Ιθαγένειας καλύπτει επαρκέστατα την περίπτωση. Επιβάλλεται, άρα, να το ξανασκεφτούν.