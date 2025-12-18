Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά και αιτήθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας την άμεση διαγραφή του από το κόμμα. Ενα από τα βασικά επιχειρήματα με τα οποία δικαιολογείται η, ομολογουμένως άμεση, αντίδραση της Κουμουνδούρου είναι πως «τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς». Σύμφωνοι, αλλά όταν τον έβαζαν στο ευρωψηφοδέλτιο δεν είχαν ακούσει τι πρεσβεύει; Γύριζε βιντεάκια μέχρι και για τα μακαρόνια που έβραζε. Δεν είχε κρατήσει τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς που ακολουθεί μυστικούς.

Αξίες

Ο Γιάννης Βήκας, αναπληρωτής γραμματέας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και σύμβουλος για θέματα ΛΟΑΤΚΙ στο ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε τον Παρασκευαΐδη για «ακραία ρατσιστικό και ομοτρανσοφοβικό λόγο», επειδή ανάμεσα στα πολλά που λέει τελευταία δήλωσε «δύο φύλα υπάρχουν», σημειώνοντας «το είπε κι ο Τραμπ. Το είπε κι ο Μητσοτάκης». Ορθώς παρατήρησε το στέλεχος ότι «η κομματική ταμπέλα και ιδιότητα δεν σε καθιστά σε καμία περίπτωση συνοδοιπόρο στη συνείδηση και τις αξίες». Ωστόσο, για αυτές στις οποίες αναφέρεται η Χαριλάου Τρικούπη δεν είχε επιβάλει κομματική πειθαρχία στις 15 Φεβρουαρίου 2024.

Αλήθεια

Μιλώντας για τους αγρότες, ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε ότι «στην πλειοψηφία τους, για να λέμε την αλήθεια, οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται στήριξαν τη ΝΔ. Στις τελευταίες εκλογές την ψήφισαν με πάνω από 50%». Μια και εμφανίστηκε ως λάτρης της πραγματικότητας, τα δεδομένα της στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ακριβώς όπως τα παρουσίασε. Σύμφωνα με τα exit polls του Ιουνίου του 2023, η ΝΔ έγραψε 42,9% σε αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες, ενώ στις ευρωεκλογές του 2024 το ποσοστό της έπεσε στο 28,2%.

Απελάσεις

Μάλλον επειδή τσαντίζεται όταν ακούει ότι δεν γίνονται επιστροφές, ο Θάνος Πλεύρης πληροφόρησε τους ακολούθους του στα σόσιαλ μίντια πως τις τελευταίες μέρες πραγματοποιήθηκαν 80 σε Συρία, Μπανγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτο και Ινδονησία. Ανέβασε και βίντεο από το αεροδρόμιο προκειμένου να πείσει τους άπιστους Θωμάδες και να διατυμπανίσει «οι απελάσεις είναι προτεραιότητά μας». Κάποια προϊόντα, πάντως, δεν χρειάζονται διαφήμιση για να «πουληθούν». Ο αντιμεταναστευτισμός του υπουργού Μετανάστευσης είναι ένα από αυτά.