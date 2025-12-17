Είναι ή όχι συμβατός με τις απαιτήσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου ο Γερεμέγεφ; Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής φέρεται να βρίσκεται προ των πυλών του ΠΑΟΚ και κάπου εδώ αξίζει να αναλύσουμε την περίπτωσή του.

Πολλές φορές έχει αναλυθεί η χρησιμότητα του Γερεμέγεφ, με βάση τα όσα έδειξε στον Παναθηναϊκό. Δεν πίστεψαν στο Κορωπί τον ηλικίας 32 ετών Σουηδό, οσάκις όμως του έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστεί και αυτό συνέβαινε κυρίως ως αλλαγή, βοήθησε. Με γκολ προς το φινάλε που ισοδυναμούσαν με τρίποντα ή με τρόπο παιχνιδιού που έφερνε αναστάτωση στην αντίπαλη άμυνα. Ας μη θεωρηθεί πως ο παίκτης αυτός είναι κάτι το τοπ. Ούτε καν «μπαλάτος» δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πρόκειται, όμως, για στράικερ που όταν κλείνεται ο αντίπαλος στα καρέ του, έχει τις προδιαγραφές να ξεκλειδώσει την άμυνα.

Και στον ΠΑΟΚ γιατί τον «κλείνουν»; Ο Λουτσέσκου μέχρι πρότινος δεν είχε δείξει πως του αρέσουν τέτοιου στυλ ποδοσφαιριστές. Προτιμά κυνηγούς με γρήγορες κινήσεις όπως είναι ο Ντεσπόντοφ και όπως ήταν ο Μπράντον Τόμας. Αλλά η άφιξη του Γιακουμάκη κάτι σήμαινε. Ναι, πήρε ο έλληνας φορ τη θέση του όχι ευέλικτου Σαμάτα και δίνει αρκετά αυτούς τους πρώτους μήνες της παρουσίας του στην Τούμπα. Μα, να έρχεται στον ΠΑΟΚ ένας ποδοσφαιριστής που μοιάζει τόσο πολύ με τον Γιακουμάκη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη σωματοδομή του; Μια παραπάνω λύση προφανώς και δείχνει καλοδεχούμενη, αρκεί να δώσει όσα αναμένουν στον ΠΑΟΚ. Πριν από περίπου μια 20ετία, ένας άλλος επίσης δυνατός σέντερ φορ είχε φορέσει τα ασπρόμαυρα μετά τα πράσινα. Ο Τόργκελε ήταν, δίχως όμως να πιάσει ή να δικαιώσει τις προσδοκίες.

Οι επιφυλακτικοί θα σημειώσουν πως ο Γερεμέγεφ, παίκτης που ολοκληρώνει οσονούπω το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, λίγα θα κοστίσει και άρα εδώ ισχύει το «ας τον δούμε». Σωστό. Με την εξής διαφορά: αν στον ΠΑΟΚ θέλουν να διεκδικήσουν τον τίτλο μια σημαντική χρονική περίοδο για τον Δικέφαλο, μάλλον θα πρέπει να ξεχάσουν τη λέξη «οικονομία». Και να δουν πώς θα ανέβει το επίπεδο του ρόστερ όπως και τον τρόπο που θα αυξηθούν οι διαθέσιμες λύσεις στα χέρια του Λουτσέσκου.

Γιατί καλός και αξιόλογος ο Γερεμέγεφ, αλλά μόνο ως συμπληρωματικός ποδοσφαιριστής μπορεί κάποιος να τον υπολογίζει σε ομάδα που κάνει με σοβαρότητα και συνέπεια πρωταθλητισμό.

Και για το τέλος κάποιες απορίες: τι θα γίνει τώρα με τον τόσο ταλαντούχο Μύθου που σκόραρε στο πρόσφατο ματς στη Βουλγαρία; Θα πέσει στην ιεραρχία ο νεαρός κυνηγός; Μπορεί να τον εξελίξει ο προπονητής του;